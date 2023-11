Eurolega 2023/24: Lundberg trascina la Virtus Bologna nel derby, Olimpia Milano battuta 86-79

La Virtus Bologna vince un’emozionante derby italiano di Eurolega battendo l’Olimpia Milano 86-79 e rimane in scia alle migliori della classe. Alla Virtus Segafredo Arena parte meglio l’Olimpia con Mirotic e Shields che trovano la via del canestro con facilità, ma la Virtus risponde prontamente grazie a Belinelli e Cordinier. Milano fa gara di testa ma non riesce mai a scappare oltre al +6, con i padroni di casa che rimangono sempre aggrappati. Nel secondo quarto entrano alla grande in partita Abass e Dobric: il primo bombarda da tre, mentre il serbo mette la solita energia che lo manda diverse volte al ferro. Il risultato è che la formazione di Banchi mette la testa avanti per la prima volta dopo 20′ e chiude sul 45-40 all’intervallo.

Il copione rimane lo stesso nella ripresa, con l’equilibrio a farla da assoluto padrone. Milano rientra meglio dagli spogliatoi e si porta avanti grazie ad un ottimo Lo, ma ci pensa Hackett a muovere il punteggio per la Virtus. Una serie di triple da entrambi i lati impediscono ogni tentativo di allungo, così a 10′ dalla fine è solo +2 Bologna sul 65-63. Nel quarto quarto calano drasticamente le percentuali, con l’Olimpia che non segna per oltre tre minuti e la Virtus che si affida totalmente a Lundberg. Il danese mette a segno ben 10 punti in fila e propizia un parziale con cui i bianconeri allungano fino al +9. Voigtmann, Mirotic e Shields però rispondono presente e riportano a contatto Milano, ma Lundberg è in stato di grazia e si conferma mattatore di serata con 17 punti su 21 di squadra nell’ultimo quarto che scavano il solco decisivo.

Nelle altre gare di serata l’Efes espugna 89-82 il campo del Monaco trascinato da 25 di Larkin e 21 di Beaubois, mentre l’Olympiacos vince nel campo neutro di Belgrado 79-74 contro il Maccabi Tel Aviv. Nel derby spagnolo Valencia-Real Madrid sono i blancos a imporsi in volata 76-73, mantenendo così la vetta della classifica a punteggio pieno. Vittoria larghissima infine della Stella Rossa in casa contro il Fenerbahce per 87-56.