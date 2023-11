Napoli, ecco Mazzarri: nello staff di nuovo Frustalupi, presente anche Aronica

Walter Mazzarri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli da qualche ora, così iniziano a circolare le prime notizie anche riguardo allo staff che il tecnico di San Vincenzo porterà all’ombra del Vesuvio per questa sua nuova avventura partenopea. Stando a quanto riportato da Sky Sport, ancora una volta il vice di Mazzarri sarà Nicolò Frustalupi che in passato a Napoli ha anche allenato la Primavera. Conferma nell’aria rispetto a dieci anni fa anche per il preparatore atletico Marco Pondrelli, poi dovrebbe essere nel team anche Claudio Bellucci che attualmente allena l’Under 18 del Cagliari. I cuori dei tifosi napoletani però sicuramente apprezzeranno l’ingresso nello staff tecnico dell’ex difensore Salvatore Aronica, uno che conosce molto bene l’ambiente.