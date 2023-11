Fiorentina, Milenkovic: “Pioli grande allenatore, gli sono grato. In Italia tattica al mezzo metro”

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, intervistato dal portale serbo mozzartsport.com, ha parlato della sua esperienza in Italia che ormai va avanti da diverse stagioni. In particolare ci sono parole al miele per Stefano Pioli, conosciuto proprio ai tempi in cui l’attuale tecnico del Milan allenava la squadra viola. “Gli sono molto grato, è un grande allenatore – afferma Milenkovic – Ero giovane e stavo attraversando una difficile fase di adattamento, Pioli è molto bravo a parlare con i giovani e a lavorare individualmente. Poi è molto bravo anche in campo a livello tattico.” A questo proposito il difensore serbo racconta un aneddoto: “Durante un allenamento tattico Pioli voleva che mi spostassi in una posizione, io andai e lui continuava a dirmi più volte “un po’ di più, un po’ di più” perchè voleva altri dieci centimetri. Questa è l’attenzione alla tattica in Italia, si guarda al mezzo metro. Poi col passare degli anni ho capito quanto sia importante.”