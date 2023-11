Eurolega 2023/24: la Virtus Bologna è splendida, Efes battuto 93-81 e secondo posto in classifica

Quinta vittoria consecutiva in Eurolega per la Virtus Bologna, che mette in campo un’altra grande prestazione e batte l’Efes 93-81. La formazione di Banchi aggancia così Valencia, Barcellona e Fenerbahce in seconda posizione con il record di 5-1. Nei primi minuti partono forte i turchi con Beaubois e Larkin da tre, ma la Virtus risponde presente e infila un parziale di 10-0 propiziato da un Belinelli caldissimo dalla lunga distanza. Il resto della prima frazione scorre via in equilibrio, con Bologna che difende bene e chiude in vantaggio 20-18. Nella seconda frazione Beaubois continua ad essere immarcabile, sia da fuori che in penetrazione, e l’Efes ne approfitta per provare a scappare sul +9. L’ex di serata Dunston però si fa trovare pronto sugli scarichi dei compagni, e vola diverse volte sopra il ferro a schiacciare riportando sotto i suoi. All’intervallo è 45-41 per gli ospiti.

Nella ripresa cambia volto la Virtus, che trova diverse opzioni offensive e stringe le maglie in difesa. Un parziale di 7-0 dei padroni di casa spacca la partita, con le V nere che mettono la testa avanti per la prima volta dal terzo quarto. Sono ben 8 i giocatori di Banchi a bersaglio nella sola terza frazione, e oltre ai soliti Belinelli e Shengelia, emerge come inaspettato protagonista Cacok. La sua schiacciata a fine periodo mette infatti 7 punti di vantaggio tra le due squadre. Negli ultimi 10′ Bologna continua ad attaccare alla perfezione con un Shengelia da manuale a guidare la squadra. Dall’altra parte il solo Zizic prova a tenere a galla i suoi, ma l’Efes non riesce a trovare alternative e sigla solo 5 canestri dal campo in tutta l’ultima frazione. Finisce 93-81 ed è festa alla Virtus Segafredo Arena.