Pattinaggio di figura, Grand Prix de France Angers 2023: miglior punteggio nella danza ritmica per Guignard/Fabbri

Questa settimana il Grand Prix ISU di pattinaggio artistico fa tappa in Francia, ad Angers, dove all’IceParc si disputa il Grand Prix di Francia, terza prova delle sei previste che qualificheranno i migliori sei di ogni specialità per le Finali di Pechino di inizio dicembre. Si tratta della prova d’esordio in questo Grand Prix per tutti i campioni d’Europa in carica, tra cui la coppia italiana d’artistico composta da Sara Conti e Niccolò Macii e il duo di danza Charlene Guignard/Marco Fabbri.

Questi ultimi hanno confermato la loro leadership facendo registrare il miglior punteggio nella danza ritmica e migliorando il loro record stagionale stabilito in settembre al Lombardia Trophy di Bergamo. Il programma danzato sulle note di due grandi successi degli Anni ’80 (“Holding out for a hero” di Bonnie Tyler e “Against all odds” di Phil Collins) ha permesso alla coppia delle Fiamme Azzurre di sopravanzare di quasi sei punti i canadesi Fournier Beaudry/Soerensen che hanno pattinato su un suggestivo medley di pezzi dalla colonna sonora di “Top Gun”. Terzo posto per i francesi Lopareva/Brissaud, alla ricerca di un altro podio nella competizione di casa dopo la medaglia di bronzo ottenuta nel 2022.

Secondo posto invece per Conti/Macii nella gara delle coppie d’artistico, che hanno pagato un’incertezza di Conti all’uscita del triplo loop lanciato finendo alle spalle dei canadesi Pereira/Michaud per 66 centesimi. Terzo posto per la coppia di casa composta dai coniugi Camille e Pavel Kovalev, i quali a una evidente sbavatura sul triplo twist iniziale hanno aggiunto una caduta di Pavel proprio sulla trottola in parallelo alla fine del programma. Sesto posto invece per Anna Valesi e Manuel Piazza, la seconda coppia italiana in lizza in questo Grand Prix de France: una caduta sul triplo flip lanciato e un’imprecisione sul triplo salchow in parallelo ha impedito ai due atleti dell’IceLab di Bergamo di ottenere un punteggio più elevato.

Dovevano esserci due atleti italiani in gara nel singolo uomini, ma a una settimana dall’appuntamento di Angers è arrivata la rinuncia di Daniel Grassl a tutto il Grand Prix 2023. L’atleta altoatesino ha deciso di non gareggiare in questa competizione dopo un anno estremamente turbolento che lo ha visto cambiare la sua sede di allenamenti prima trasferendosi a Boston, poi passando alla corte di Eteri Tuberidze a Mosca e infine tornare in Italia a Torino da Edoardo De Bernardis. Inoltre le voci, finora non confermate, di una possibile violazione del programma antidoping che potrebbe portare a una lunga squalifica non hanno certamente aiutato a creare un’atmosfera tranquilla intorno a Grassl. Di conseguenza l’unico a scendere in pista ad Angers nella gara maschile è stato Nikolaj Memola, che però è stato protagonista di due gravi errori sui salti che lo hanno relegato al dodicesimo posto della classifica provvisoria.

Al comando dopo il programma corto c’è il 18enne statunitense Ilia Malinin, che nonostante un’insolita caduta sulla sequenza di passi è riuscito a sopravanzare di pochi centesimi il campione europeo Adam Siao Him Fa, che ha superato il suo record personale di quasi cinque punti. Al terzo posto il rientrante giapponese Yuma Kagiyama. Dopo aver saltato tutta la stagione scorsa a causa di un infortunio, la medaglia d’argento di Pechino 2022 ha esordito nel Grand Prix 2023 con una prestazione molto convincente che lo ha visto arrivare vicino ai 100 punti.

Nella prova del singolo donne, l’unica che non vedeva atleti italiani in gara, al comando provvisorio della graduatoria c’è la statunitense Isabeau Levito, già medaglia d’argento a Skate America due settimane fa, che ha cinque punti di vantaggio sulla campionessa europea Anastasija Gubanova, seconda, e sulla coreana Haein Lee, terza.

Sabato giornata conclusiva della manifestazione con il programma libero di tutte le discipline. Si partirà alle ore 13 con il singolo femminile, seguito alle 15.10 dalla danza libera, poi alle 17.00 la gara del singolo maschile per poi chiudere alle 19.10 con le coppie d’artistico. Di seguito i risultati completi.

Singolo donne – programma corto

1 Isabeau LEVITO USA 71,83 2 Anastasiia GUBANOVA GEO 66,73 3 Haein LEE KOR 66,30 4 Nina PINZARRONE BEL 65,74 5 Rion SUMIYOSHI JPN 61,72 6 Wakaba HIGUCHI JPN 60,29 7 Lorine SCHILD FRA 58,80 8 Lea SERNA FRA 58,75 9 Mone CHIBA JPN 56,59 10 Kimmy REPOND SUI 50,64 11 Maia MAZZARA FRA 45,03 12 Janna JYRKINEN FIN 39,57

Danza su ghiaccio – danza ritmica

1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 86,62 2 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN CAN 80,98 3 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 76,95 4 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO USA 72,94 5 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC CAN 70,48 6 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 69,91 7 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS FRA 68,20 8 Hannah LIM / Ye QUAN KOR 67,14 9 Lorraine McNAMARA / Anton SPIRIDONOV USA 64,77 10 Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA FRA 60,24

Singolo uomini – programma corto

1 Ilia MALININ USA 101,58 2 Adam SIAO HIM FA FRA 101,07 3 Yuma KAGIYAMA JPN 97,91 4 Lukas BRITSCHGI SUI 86,94 5 Stephen GOGOLEV CAN 86,14 6 Camden PULKINEN USA 83,44 7 Boyang JIN CHN 81,43 8 Koshiro SHIMADA JPN 79,30 9 Luc ECONOMIDES FRA 76,99 10 Takeru Amine KATAISE JPN 76,27 11 Landry le MAY FRA 71,20 12 Nikolaj MEMOLA ITA 70,92

Coppie d’artistico – programma corto