Bundesliga 2023/24: Bochum corsaro in casa del Darmstadt, finisce 1-2

Finisce con una vittoria in trasferta l’anticipo della decima giornata di Bundesliga. Sul campo del Darmstadt infatti è il Bochum a vincere 2-1 e a guadagnare tre punti che gli permettono di uscire dalla zona retrocessione. Proprio la formazione ospite passa in vantaggio al 25′ con Asano, ma a due minuti dell’intervallo arriva il pareggio firmato da Nurnberger. Al 54′ però il Bochum torna avanti ancora con il nipponico Asano, che firma così la sua doppietta personale e regala il successo ai suoi. Al 69′ il Darmstadt rimane anche in 10 uomini per il fallo da ultimo uomo di Holland, che complica notevolmente l’assalto finale in cerca del pareggio. La formazione di casa rimane così a quota 7 punti in classifica, a un passo dalla zona playout.