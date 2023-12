Eurolega 2023/24: gran successo in rimonta della Virtus Bologna, Olympiacos battuto 69-67

Grande vittoria in rimonta per la Virtus Bologna, che nel quindicesimo turno di Eurolega rimonta e batte in volata l’Olympiacos 69-67. Complice la sconfitta del Barcellona in casa dell’Alba Berlino, la Virtus ora è seconda in classifica in solitaria dietro il Real Madrid. Nel primo quarto parte forte la squadra greca, che trova con continuità la via del canestro grazie soprattutto a Fall e Peters e si avvantaggia subito. Bologna riesce a reagire con un ottimo Cordinier, autore di ben 9 punti nel solo primo quarto, e limita così i danni. Una prodezza allo scadere di Lundberg permette ai bianconeri di chiudere solo a -2 dopo i primi 10′. Nel secondo quarto Larentzakis e Petrusev permettono agli ospiti di scappare in doppia cifra di vantaggio, sfruttando anche la confusione offensiva degli avversari. La squadra di Banchi infatti paga uno Shengelia evanescente, e all’intervallo è sotto di 12, 40-28.

Nella ripresa la Virtus cambia faccia e grazie all’energia di Cacok e a un paio di canestri di Belinelli riesce a rifarsi sotto. L’Olympiacos però si fa sentire a rimbalzo offensivo sfruttando i centimetri di Fall e Milutinov, che mettono in grossa difficoltà i lunghi bianconeri. A 10′ dalla fine il tabellone dice 55-47 per i greci, che sembrano in controllo della gara. Banchi però tira fuori l’asso dalla manica, che quest’oggi si chiama Ognjen Dobric. Il serbo infila una serie di canestri fondamentali e riporta sotto le V nere. L’Oly risponde però con un Larentzakis freddissimo da fuori e rimane avanti. Dobric a 2′ dalla fine trova la bomba del primo vantaggio Virtus, ma i greci dalla lunetta fanno 67 pari. A 40″ dalla sirena finale Hackett trova l’arresto e tiro decisivo, condito anche dal fallo in attacco di Walkup subito nell’azione successiva, e regala così il successo 69-67 a Bologna.