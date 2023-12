Il Frosinone fa la storia a Napoli: 4-0 a Mazzarri. Azzurri fuori agli ottavi di Coppa Italia per il terzo anno di fila

Il Napoli non sa più vincere in Coppa Italia. Dopo aver superato gli ottavi per otto edizioni di fila tra il 2013 e il 2021, la squadra partenopea subisce la terza eliminazione consecutiva all’esordio nella competizione. Contro Fiorentina e Cremonese la sconfitta arrivò dopo i novanta minuti regolamentari, prima ai supplementari e poi ai rigori. Stavolta al ‘Maradona’ il ko ha il sapore dell’umiliazione storica contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco che vince 4-0 e si regala un altro magnifico tassello di una stagione fin qui magica. Alla prima partecipazione agli ottavi, la squadra ciociara conquista il passaggio del turno e la sfida contro la vincente di Juventus-Salernitana ai quarti.

La Coppa Italia offre ad entrambi gli allenatori di rivoluzionare l’11 classico. Mazzari schiera Gollini tra i pali, con Zanoli, Natan, Ostigard e Mario Rui a completare la linea difensiva. Centrocampo a tre inedito composto da Cajuste, Demme e Gaetano, a supporto di Simeone punta centrale, accompagnato da Lindstrom e Raspadori. Almeno una seconda linea per reparto tra le maglie ciociare: Cerofolini in porta, Lusuardi in difesa, Kvernadze sulla fascia, Caso in attacco. Le prime occasioni sono dei partenopei. Al 15′ Lindstrom si libera al tiro e calcia, Cerofolini respinge. Al 21′ si accende Raspadori: palla sul mancino e tiro, ma c’è solo il palo esterno. Al 39′ Simeone sfrutta un errore di Okoli e realizza l’1-0, ma un precedente tocco col braccio di Lindstrom spinge il Var ad intervenire per annullare la rete.

Anche ad inizio ripresa il copione sembra essere lo stesso, con un legno in più: Mario Rui si incarica di un calcio di punizione e conclude ma il pallone si stampa sul palo. Allo scoccare dell’ora di gioco Mazzarri si affida a Osimhen e Kvaratskhelia. Ma due minuti dopo il Frosinone colpisce. Un calcio d’angolo di Garritano premia lo stacco di testa di Barrenechea che lascia immobile Gollini e firma l’1-0. La fretta si impadronisce del Napoli, che si fa male da sola al 70′. Di Lorenzo – anche lui subentrato nella ripresa – sbaglia il retropassaggio e apre una prateria a Caso che si presenta davanti all’ex portiere dell’Atalanta e non sbaglia. Nel finale il Frosinone sfiora anche il 3-0: Gelli sfrutta un lancio di Soulè ma a tu per tu con Gollini viene murato. La rete però è solo rinviata. All’89’ Di Lorenzo stende in area Soulè. L’arbitro Abisso indica il rigore e dagli undici metri Cheddira non sbaglia. E non è finita, perché nel recupero Harroui si infila tra i centrali azzurri e infila Gollini per il poker. Il Frosinone si gode una nottata storica. Il Napoli ripiomba nella crisi casalinga. È l’ora più buia per Walter Mazzarri che contro la Roma in campionato ha un solo risultato a disposizione per lasciarsi alle spalle le scorie di una sconfitta impronosticabile.