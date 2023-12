Carabao Cup 2023/24: il Chelsea batte ai rigori il Newcastle. Il Fulham passa sull’Everton

E’ andato in scena il turno di Carabao Cup che fa saltare agli occhi sicuramente la vittoria ai calci di rigore del Chelsea di Mauricio Pochettino che dopo aver sofferto in lungo ed in largo contro il Newcastle a Stamford Bridge, riesce a pareggiare la partita nel recupero con Gallagher per poi superare il Newcastle ai calci di rigore grazie agli errori di Trippier e di Richite. Dunque, l’iniziale vantaggio di Wilson è stato smagnitizzato da parte del gol del pareggio nei minuti di recupero e poi dai calci di rigore.

Nelle altre partite, sono stati necessari anche in Everton-Fulham i calci di rigore. Dopo il vantaggio da parte degli ospiti da parte degli ospiti con l’autogol di Keane, nei minuti di recupero arriva il pareggio dei Toffees con il gol di Beto. Calci di rigori fatali all’Everton dopo gli errori di Onana e Gueye. Nell’altra partita della serata vittoria rotonda per 3-0 in trasferta per il Middlesbrough che ha superato il Port Vale grazie alle reti di Howson, Rogers e Crooks.