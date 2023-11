Eurolega 2023/2024, Olimpia Milano-Monaco 66-72. Messina: “Passi avanti sull’atteggiamento, problemi in costruzione”

Ettore Messina ha parlato nel post-partita di Olimpia Milano-Monaco 66-72, match della sesta giornata della regular season di Eurolega 2023/2024. Quarta sconfitta consecutiva e quinta complessiva per l’EA7 Emporio Armani, alle prese con una partenza non certo positiva. “Sul piano dell’atteggiamento abbiamo fatto passi avanti importanti – spiega Messina – Purtroppo avevamo giocato appena due sere fa e questo si è visto, al netto di qualche errore che comunque non avremmo dovuto fare. Abbiamo avuto problemi in fase di costruzione del gioco e l’assenza di Baron è pesante in questo senso. Mirotic? Si è manifestata la possibilità di prenderlo e la proprietà l’ha preso, dobbiamo adattarci con tutte le possibilità che abbiamo.”

Proprio sul fronte mercato, Messina frena: “Pensiamo a migliorare chi abbiamo già, Lo e Flaccadori devono entrare in fiducia e spero che accada già dal campionato e da Valencia. Il mercato è difficile, lo vediamo anche per le altre squadre. Pangos è stato fuori per scelta tecnica, vedremo nelle prossime partite.” Infine una battuta sulla necessità di centellinare Melli: “Con Pesaro non l’ho nemmeno portato in panchina perchè altrimenti sapevo che sarebbe finito in campo, però abbiamo pagato quella scelta. Parlerò con i preparatori e cercheremo di togliergli minuti quando possibile, magari con Caruso e Kamagate.”