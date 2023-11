Coppa Italia 2023/2024: il Frosinone rialza la testa ed elimina il Torino, Napoli nei primi storici ottavi

Il Frosinone vince 1-2 in trasferta contro il Torino ai tempi supplementari e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli. Partita decisa dalla rete di Reinier, subentrato a partita in corso, che al termine di un incursione nella retroguardia avversaria, fulmina il portiere granata e regala la qualificazione ai suoi. Regolamentari terminati 1-1 con entrambi i gol nel primo tempo. Prima Ibrahimovič, classe 2005 tedesco alla sua prima partita ufficiale tra i professionisti, che dopo pochi minuti ha portato in vantaggio i ciociari, poi Zima che pareggia per il toro con un incornata di testa dagli sviluppi di un calcio d’angolo.

Partita che si accende e si sblocca subito grazie al piattone rasoterra dell’esterno ciociaro, Arijon Ibrahimovič, che porta avanti il Frosinone dopo cinque minuti. Toro che reagisce qualche minuto più tardi, per poi trovare il gol del pari alla mezz’ora di gioco grazie al colpo di testa di Zima.

Seconda frazione molto bloccata con pochissimi spunti e occasioni da gol. Da segnalare principalmente il gol a Ilic per posizione di fuorigioco. Partita che dunque termina in parità e finisce ai supplementari.

Un altro episodio a “sfavore” del toro, si presenta nei primi minuti del primo tempo supplementare, con l’arbitro che inizialmente assegna un calcio di rigore al Torino per un ipotetica sgambettata su Sexk, salvo poi dopo il consulto al VAR e la revisione al monitor, annullare tale decisione. Frosinone che sfrutta il momento destabilizzante dei granata, e colpisce con Reinier per il gol del nuovo vantaggio. Primi 15 minuti folli che si concludono col Frosinone avanti nel punteggio e un Torino tramortito dagli episodi accaduti. Nel secondo tempo supplementare il Toro prova a caricare a testa bassa senza mai rendersi veramente pericoloso, con gli ospiti che tengono e portano a casa la qualificazione.