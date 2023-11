Basket, Eurolega 2023/2024: Olimpia Milano ancora ko, Monaco passa al Forum 66-72

Quinta sconfitta in sei giornate di Eurolega 2023/2024 per l’Olimpia Milano, che al Mediolanum Forum cede 66-72 a Monaco che si conferma invece squadra dalle potenzialità davvero importanti centrando il quarto successo consecutivo. Gli uomini di Ettore Messina lottano fino alla fine ma devono arrendersi all’ex Mike James, autore di 21 punti e sempre decisivo nei momenti importanti del match. A Milano non bastano i 17 punti di Shields e i 15 di Hall per evitare uno stop che inizia a rendere davvero pesante la situazione in classifica.

La cronaca – La partita inizia bene per l’Olimpia, che nonostante qualche possesso non gestito al meglio si porta avanti 8-0 dopo i primi tre minuti grazie ad alcune ottime difese. Con il passare dei minuti il Monaco entra in partita, ma Milano trova buone triple con Tonut e Shields riuscendo così a tornare sul 16-8. Gli ospiti reagiscono ma dopo i primi dieci minuti di gioco Milano chiude in vantaggio 18-13. Nel secondo quarto le triple di Hall portano l’Olimpia sul 24-18, ma Monaco inizia a trovare punti pesanti da James che propizia l’aggancio sul 28-28. Gli ospiti passano in vantaggio per la prima volta nel match al minuto 19, ma prima dell’intervallo Milano riesce a riportarsi avanti sul punteggio di 37-35.

Al ritorno in campo l’Olimpia non porta in dote soddisfazioni per gli uomini di Messina, che per oltre tre minuti non trovano la via del canestro. Diallo e Motiejunas riportano avanti il Monaco, che approfitta anche di una situazione falli non rosea per Melli e Lo. Milano riesce comunque a ricucire sul 41-41, ma nel finale del terzo quarto sale in cattedra Mike James che mette dentro otto punti pesantissimi che consentono agli ospiti di portarsi avanti 48-52 prima degli ultimi dieci minuti. Nell‘ultimo quarto l’Olimpia soffre tantissimo ancora in attacco, ma concede anche qualcosa di troppo in difesa. Il Monaco così allunga sul 57-63 ancora con il solito James, Shields e Melli tengono Milano a un solo possesso di svantaggio ma negli ultimi trenta secondi arriva ancora una volta un sontuoso Mike James a piazzare la tripla che spezza i sogni dell’Olimpia che cede così 66-72.

Tra le altre partite della serata da sottolineare la prima vittoria stagionale per l’Asvel Villeurbanne di Gianmarco Pozzecco, che espugna il campo mai banale dello Zalgiris Kaunas per 88-91. Il coach dell’Italbasket esulta soprattutto grazie ai 19 punti di Luwawu-Cabarrot. Continua anche la cavalcata in alta classifica del Valencia, che supera 79-71 l’Alba Berlino e raggiunge tra gli altri anche il Fenerbahce che si impone 79-77 contro l’Olympiacos. Vince anche la Stella Rossa, che ha la meglio sul Bayern Monaco per 74-68.