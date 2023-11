Torino-Frosinone 1-2 dts, Di Francesco: “Ci siamo ripuliti, possiamo toglierci grandi soddisfazioni”

“Hanno giocato tantissimi giovani, Ibrahimovic ha anche fatto gol. Quei 15′ irriconoscibili a Cagliari sono stati un peccato, ma ci siamo ripuliti. Oggi ce la siamo giocata senza paura, abbiamo messo lo stesso impeto degli avversari che hanno grande fisicità. È stata una partita aperta ad ogni risultato”. Lo ha detto il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco dopo la vittoria per 2-1 ai supplementari contro il Torino ai sedicesimi di Coppa Italia. E su dove può arrivare la squadra ciociara: “Non lo so, l’obiettivo primario è la salvezza – ha detto ai canali di Mediaset -. La prima cosa che ho detto ai ragazzi è che a volte la consapevolezza può diventare presunzione. Oggi abbiamo fatto una gara consapevole ma umile. E dobbiamo continuare così. Possiamo toglierci grandi soddisfazioni”. Sull’ipotesi azzurra per Soulè: “So che ha parlato con Spalletti, deve essere libero di scegliere. Ogni volta che segna, gli pago una cena. Ma non entro nel merito delle scelte personali”.