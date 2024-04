Eurolega 2023/2024: Olimpia Milano all’ultima chiamata per i play-in, la Virtus Bologna prova lo sgambetto al Forum

La penultima giornata della regular season dell’Eurolega 2023/2024 di basket vedrà in scena un importantissimo derby italiano tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, che dirà molto in vista dei play-in. Il tracollo, l’ennesimo, in casa dello Zalgiris ha fatto definitivamente naufragare la stagione europea degli uomini di coach Messina, i quali, a dispetto delle promesse e degli slogan di inizio stagione, hanno disputato un’Eurolega a dir poco deludente, mostrando grandi limiti di carattere e di gioco, tenuti a galla solo dai lampi dei propri fuoriclasse. Ora, l’ultima scialuppa di salvataggio rimasta è rappresentata dal derby con le Vu Nere: perdere non è ammesso, e anche una vittoria molto probabilmente non farebbe altro che rinviare i problemi di una settimana, a seconda di quelli che saranno i risultati delle dirette rivali in classifica.

Va decisamente meglio alla Virtus, che, nonostante un 2024 sottotono, è quantomeno certa di partecipare ai play-in. Dopo una prima parte di stagione spettacolare, con una sola sconfitta casalinga fino a febbraio, le Vu Nere sono crollate sul lungo periodo, e hanno cominciato a perdere partite, raccogliendo appena tre vittorie nelle ultime tredici partite, e posizioni, fino a scivolare fuori dalle prime sei. La certezza di potersi giocare un posto ai playoff, però, potrebbe ridare nuova linfa a Shengelia e compagni, a partire, chissà, dalla sfida del Forum, in cui Bologna potrebbe provare lo sgambetto che potrebbe essere decisivo per escludere Milano dalla post season.

Milano, infatti, nelle ultime due partite deve necessariamente vincere, e sperare che le dirette concorrenti lascino punti per strada. Nella serata di ieri hanno perso sia lo Zalgiris che il Valencia, ma rimane ancora da vedere cosa farà l’Efes nel derby turco contro il Fenerbahce: nel caso in cui l’Olimpia perdesse contro la Virtus e l’Anadolu vincesse, Milano sarebbe certa dell’eliminazione dalla competizione. Se, invece, l’Efes dovesse perdere, i meneghini rimarrebbero in corsa anche con una sconfitta, ma va da sé che in questo scenario una vittoria rilancerebbe Melli e compagni in maniera importante. In caso di vittoria, quindi, andranno rifatti i calcoli, con la consapevolezza, però, che il calendario non sorride certo all’EA7, che nell’ultima giornata dovrà affrontare il Maccabi.

Per Bologna, invece, le ultime due partite saranno importanti per chiarire il proprio percorso ai play-in. Finire almeno in ottava posizione, infatti, garantirebbe la possibilità di giocare due partite ai play-in, e quindi di avere più possibilità di qualificarsi ai playoff.