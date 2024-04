Formula 1, qualifiche e gara GP Giappone repliche in chiaro: orari, programma e come seguirle

La Formula 1 è pronta a disputare il quarto appuntamento della stagione 2024, il Gran Premio del Giappone. Sul circuito di Suzuka andrà in scena lo storico evento, solitamente in programma per il mese di ottobre, ma anticipato a causa delle forti piogge che colpiscono la zona in quel periodo. Il Circus è pronto a dare spettacolo sull’asfalto della terra del sol levante, dove Yuki Tsunoda della Visa Cashapp Racing Bulls è di casa. Durante questo fine settimana, torneranno a correre venti piloti, con la Williams che schiererà entrambe le vetture, avendo riparato il telaio rotto in Australia.

L’intero weekend sarà visibile in diretta agli abbonati Sky, ma verranno fornite le repliche in chiaro della sessione di qualifiche e della gara. La corsa alla pole position sarà visibile sul canale di TV8 alle ore 14:00 di sabato 6 aprile. Il giorno successivo, domenica 7 aprile, andrà in onda la gara a partire dalle 14:00, fino alla bandiera a scacchi seguita dai festeggiamenti sul podio. In alternativa, Sportface.it vi offrirà la diretta testuale di entrambi gli eventi.