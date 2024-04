Eurolega 2023/2024: niente play-in per Milano, l’Efes vince e si prende il 10° posto

Niente da fare per l’Olimpia Milano. La squadra di Messina cade contro il Maccabi Tel Aviv, in campo neutro a Belgrado, 92-86 e chiude l’Eurolega con una sconfitta e fuori dalle prime dieci in classifica. Partita che non è stata decisiva per le sorti dell’EA7, che anche con una vittoria non sarebbe stata dentro la zona play-in. L’Efes ha fatto il suo battendo 100-55 la Stella Rossa, già abbondantemente fuori dalla lotta per le prime posizioni, e ha blindato il 10° posto. Notizia che è arrivata, in maniera ufficiale, nel corso del terzo quarto di gioco. Da lì in poi, Milano ha allentato la tensione e non è riuscita a evitare di chiudere la stagione con un ko. Settima vittoria nelle ultime otto di Eurolega per il Maccabi, che ringrazia Baldwin (18+4+4) e Nebo (14+9 rimbalzi) e conclude la sua annata al settimo posto in classifica. Sponda Olimpia, buona prova di Lo (13 punti) e di Napier (11+7 assist).

LA PARTITA

Ottimo avvio di primo quarto del Maccabi che, trascinato da un Nebo piuttosto caldo, riesce a scappare a +10 sul 24-14. Messina chiama timeout e Milano riesce a risalire nel finale fino al 27-23 dei primi dieci minuti. Difese ballerine nel secondo quarto con Shields che trascina l’Olimpia sul 43-43. Si lotta punto a punto e Milano trova il primo vantaggio sul 52-49. A due secondi dalla fine, Shields regala tre tiri liberi a Baldwin, che non sbaglia e chiude il primo tempo sul 52-52. Sponda Olimpia, sono 12 per Shields e 8 per un buon Maodo Lo dalla panchina. Baldwin e Nebo combinano 27 dei 52 punti del Maccabi. A metà terzo quarto l’Efes chiude i conti con la Stella Rossa e blinda il decimo posto estromettendo Milano dai play-in. La squadra di Messina cala di tensione a fine quarto e non riesce più a rientrare negli ultimi dieci minuti. Il Maccabi regge e trova la settima vittoria nelle ultime otto di Eurolega.