Masters 1000 Montecarlo, Sinner punta la rivincita con Rune: “La tattica sarà diversa”

Jannik Sinner è tra i migliori otto del Masters 1000 di Montecarlo e il prossimo ostacolo per il fuoriclasse italiano sarà Holger Rune. Per ora però è tempo di analisi dopo la vittoria del 22enne di Sesto Pusteria per 6-4 6-2, in poco più di un’ora e un quarto di partita, sul tedesco Jan-Lennard Struff. “Oggi l’avversario era totalmente diverso rispetto al turno precedente, quindi anche le mie sensazioni in campo sono state diverse. Non c’era tanto ritmo, ma è la partita che mi aspettavo. Abbiamo già giocato a Indian Wells, quindi ora ci conosciamo un po’ meglio. Sapevo più o meno cosa aspettarmi, quindi sono entrato preparato in partita”, ha spiegato Sinner che poi si sofferma sul match con Rune: “So che sarà una partita molto complicata, molto più fisica di quella di oggi – aggiunge -. Sono consapevole fin da ora che sarà una partita molto dura, quindi nella mia mente devo iniziare ad alzare il livello per domani, cercherò di essere un po’ più aggressivo. La tattica cambierà molto rispetto ad oggi, ma va bene così, sono curioso di vedere cosa succederà. È incredibile essere parte dell’atmosfera di partite come questa, tutti sperano che quella di domani sarà una grande partita”, spiega. Rune si è imposto sulla terra del Principato nella semifinale dello scorso anno: “Ho imparato molto da quella partita, ma vedremo domani cosa succederà. Penso che da quella sfida sono migliorato molto, ho iniziato a imparare molto di più da ogni sconfitta. Domani sono convinto che faremo una partita molto interessante, l’importante è restare concentrati”, conclude il numero 2 al mondo.