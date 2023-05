Eurolega 2022/2023, trionfo Real Madrid: gli spagnoli rimontano l’Olympiakos e si laureano campioni

Il Real Madrid torna sul tetto d’Europa! A Kaunas la compagine spagnola supera in rimonta l’Olympiakos sulla sirena mediante il punteggio di 79-78 nel match valevole per la finale delle Final Four dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Decisivo il canestro messo a referto da Sergio Iul a pochissimi secondi dallo scadere dei tempi regolamentari.

Le due squadre partono subito in quinta realizzando due canestri da tre con Canaan e Ndiaye, ma a provare a prendere è la compagine greca, che si affida ai suoi uomini migliori. Ben presto, infatti, l’Olympiakos accumula un importante margine di vantaggio di oltre dieci punti, ma gli spagnolo riescono a limitare i danni chiudendo il primo quarto sotto 24-17. Nel secondo parziale il Real Madrid cambia decisamente marcia e, dopo aver recuperato lo svantaggio, completa anche il sorpasso ai danni degli avversari. La partita si infiamma e le due formazioni danno vita ad una serie di sorpassi e contro-sorpassi, che le porta a riposo sul punteggio di 45-45.

La ripresa si apre esattamente come si è aperta la partita, ovvero con due triple realizzate dalle squadre in campo che continuano a viaggiare su binari paralleli, restando incollate nel punteggio. La compagine greca dimostra maggiore determinazione in questo frangente, tanto da provare a scappare nel punteggio e chiudere il terzo quarto sul 63-59. Negli ultimi dieci minuti di partita è sempre il Real Madrid che deve inseguire e, dopo un incredibile assalto finale, porta a casa il successo grazie al canestro decisivo di Sergio Iul.