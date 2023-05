Probabili formazioni Roma-Salernitana: trentaseiesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Roma-Salernitana, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Le due squadre scenderanno in campo alle 18:30 di lunedì 22 maggio nella cornice dell’Olimpico. La partita dei giallorossi può essere seguita in diretta su Dazn, ma Sportface.it vi terrà compagnia con approfondimenti e gli aggiornamenti sui fatti rilevanti della partita. I giallorossi inseguono l’Europa, i granata vogliono continuità dopo il brutto scherzo giocato all’Atalanta. Quali saranno le scelte di Josè Mourinho e Paulo Sousa? Scopriamolo insieme. In questi giorni ecco gli aggiornamenti sulle possibili mosse di formazione dei due allenatori portoghesi.

ROMA – Recuperati Smalling, Celik, Dybala e anche El Shaarawy. Mourinho però potrebbe non forzare. Belottin favorito su Abraham. Solbakken può partire dal 1′. Gli unici indisponibili sono Kumbulla, Karsdorp e Llorente. Stagione finita per loro

SALERNITANA – Candreva e Dia a supporto di Piatek. Torna Bronn dalla squalifica, ma in difesa Gyomber è in vantaggio. Mazzocchi e Bradaric sulle due corsie laterali del 3-4-2-1.

Le probabili formazioni di Roma-Salernitana

Roma (3-4-2-1): Rui Patrício; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Matić, Wijnaldum, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham

Ballottaggi: Zalewski 55% – Celik 45%; Solbakken 55% – Dybala 45%

Indisponibili: Kumbulla, Karsdorp, Llorente

Squalificati: –

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek

Ballottaggi: Piatek 55% – Kastanos 45%;

Indisponibili: Fazio, Valencia

Squalificati: