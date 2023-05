LIVE – Olympiacos-Real Madrid, Eurolega 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

La diretta live di Olympiacos-Real Madrid, sfida valida come finale delle Final Four dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Tutto pronto per gli ultimi 40′ della stagione, che decreteranno la miglior squadra europea. I greci, dopo aver chiuso la regular season al primo posto, hanno poi battuto Fenerbahce e Monaco, mentre la formazione spagnola ha prima superato il Partizan Belgrado ai playoff, battendo poi il Barcellona in semifinale. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 21 maggio, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA

TABELLONE PLAYOFF EUROLEGA 2022/2023

ORARI E TV QUARTI DI FINALE

IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

OLYMPIACOS-REAL MADRID