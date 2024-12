Non si ferma l’Eurolega 2024/2025, pronta a vivere un’altra settimana molto importante, che segnerà anche la fine del girone di andata. In scena un altro doppio turno che dirà moltissimo su quelle che sono le ambizioni delle varie compagini, pronte a inseguire la vittoria per continuare a inseguire i propri sogni. Tra queste c’è sicuramente l’Olimpia Milano, che non vuole fermarsi dopo l’entusiasmante successo sul campo del Barcellona, con un Zach LeDay da career high. Con otto vittorie nelle ultime nove partite, i ragazzi di coach Ettore Messina sono entrate tra le migliori sei che, al termine delle 34 giornate, andranno direttamente ai playoff.

Il sogno è quello di continuare a occupare tale piazzamento, ma per farlo bisogna passare anche per la trasferta contro il Panathinaikos. Non un avversario banale per i meneghini, nonostante la squadra di Atene non stia attraversando un gran momento di forma: quattro sconfitte negli ultimi cinque turni hanno rallentato il percorso della squadra di coach Ataman, che rimane comunque a un solo successo da Milano, ed è quindi decisa ad operare l’aggancio.

RISULTATI E CLASSIFICA

REGOLAMENTO

COME VEDERE L’EUROLEGA IN DIRETTA

Anche la Virtus Bologna in Grecia: sfida all’Olympiacos

Tornata alla vittoria proprio in concomitanza con la prima partita ufficiale con Dusko Ivanovic in panchina, anche le Vu Nere sono attese dalla trasferta ellenica. Avversario sarà, ovviamente, l’Olympiacos, che punterà a tornare alla vittoria dopo due KO consecutivi. Da canto suo, al di là della rincorsa a un posto ai play-in che pare pura utopia, la Virtus è alla ricerca di conferme e di risultati importanti per ritrovare sempre più fiducia, partita dopo partita. C’è da riscattare, inoltre, la sconfitta in campionato contro Trieste. Stesso discorso che vale per Milano, incappata nella terza sconfitta consecutiva in Serie A nell’ultimo turno, sconfitta da Varese.

Le altre partite di Eurolega

Tanto spettacolo anche dal resto del programma, a partire dal testa a testa tra Monaco e Bayern Monaco, ovvero le squadre che attualmente occupano la seconda e la terza posizione in classifica. Tutta da seguire anche la partita tra la capolista Paris e il Real Madrid, così come lo stellare Barcellona-Fenerbahce. Da non sottovalutare nemmeno i due scontri diretti tra quattro squadre che si trovano ai margini della zona play-in: infatti, il Baskonia, dopo la sconfitta contro la Virtus, fa visita al Maccabi, mentre il Villeurbanne è atteso a Belgrado contro il Partizan.

Diretta tv

Per quanto riguarda la diretta tv, Sky Sport Uno (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now Tv) trasmetterà le partite delle due italiane, mentre su Sky Sport Max sarà visibile il citato big match tra Paris e Real Madrid. Tutte le partite, inoltre, verranno trasmesse da Dazn.