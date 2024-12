Non ci sono solo vicende sportive che fanno parlare di Jannik Sinner, ma come noto anche la sua vita amorosa è di dominio pubblico. I suoi fan infatti seguono con grande affetto la sua liason amorosa con la collega Anna Kalinskaya.

Il 2024 è stato un anno ricco di prime pagine per Jannik Sinner e, in qualità di tennista numero uno al mondo, non potrebbe essere altrimenti. Con 18 titoli vinti e due coppe Davis conquistate con la Nazionale, Sinner è di fatto il miglior tennista italiano dell’era Open. Quest’anno però è stato anche un periodo burrascoso per i due tennisti, entrambi assenti all’ultima edizione delle Olimpiadi: la mancata partecipazione di Sinner in particolare ha scatenato numerose bufere social.

Jannik però ha sempre risposto con i fatti ed è accaduto anche dopo la vicenda clostebol, per la quale l’Itia lo ha assolto, evitandogli una squalifica. Fortunatamente c’è anche l’amore nella vita di Sinner, il quale insieme ad Anna Kalinskaya ha iniziato una relazione nel maggio di quest’anno, come riportato anche durante il Roland Garros. I fan più affiatati hanno seguito tutte le loro vicende negli ultimi mesi e quando hanno appreso la notizia di una loro presunta separazione non l’hanno presa per niente bene: ora però sembra esserci una nuova scintilla tra i due.

Sinner e Kalinskaya sposi: ecco la verità

L’autunno non è stata una grande stagione per la coppia formata da Sinner e la tennista russa, la quale mentre il suo compagno era impegnato a conquistare qualche trofeo (tanto per cambiare), si stava godendo le vacanze. Le voci su una possibile crisi si erano fatte strada, tuttavia il 2 dicembre il tennista italiano ha presenziato al ventiseiesimo compleanno di Anna, aprendo così la strada a un nuovo incontro che dovrebbe avvenire durante le feste di Capodanno. Non poteva esserci notizia più gradita per i fan della coppia, tanto che sui social la notizia del loro matrimonio, con tanto di testimonianze fotografiche, ha scatenato più di una reazione.

La verità però è che gli “scatti” sono stati generati utilizzando Grok, l’intelligenza artificiale integrata in X e più volte sponsorizzata dall’ideatore Elon Musk. Da quando il multimiliardario statunitense ha reso Grok open source, su X è praticamente nata una nuova moda e tra le tante immagini generate non potevano certo mancare le istantanee di Anna e Jannik con un bouquet tra le mani.