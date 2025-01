Terza vittoria consecutiva per l’Olimpia Milano nell’Eurolega 2024/2025. Nella ventunesima giornata della stagione regolare l’EA7 Emporio Armani ha infatti regolato l’Alba Berlino con un netto 100-68 davanti al pubblico amico dell’Unipol Forum, rilanciandosi ulteriormente nella corsa ai playoff che entra sempre più nel vivo. Buona prestazione da parte degli uomini di Ettore Messina, che nella seconda parte dell’incontro prendono il largo senza lasciare scampo alla compagine tedesca. Adesso sarà imperativo dare continuità già giovedì sera, quando al Forum arriverà il Partizan: in palio ci sarà un’altra vittoria pesantissima nell’economia della classifica.

EUROLEGA 2024/2025: RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA

REGOLAMENTO E FORMAT

COME VEDERE L’EUROLEGA IN DIRETTA TV E STREAMING

La cronaca della partita

Il match inizia all’insegna del grande equilibrio, con un primo quarto che non vede grandi sussulti. Mannion e Gillespie portano Milano avanti 13-10, con l’Olimpia che tocca anche il +5 approfittando delle difficoltà offensive di Berlino. Nel finale del primo periodo si accende anche Leday, che trova la tripla del 23-15 con gli ospiti che grazie a Samar accorciano sul 23-19 prima della sirena. In avvio di secondo quarto Brooks e Leday mettono a segno due triple pesanti che valgono il +6 (29-23), ma Berlino rimane a contatto anche grazie ai primi punti della serata di Gabriele Procida. Quest’ultimo è buon protagonista nella fase centrale del secondo periodo, ma dall’altra parte ci sono Mirotic e Bolmaro che scavano un altro piccolo gap che vale il 41-32. Ancora una volta però gli ospiti reagiscono e all’intervallo lungo il punteggio dice 47-43 in favore dell’Olimpia.

Al rientro in campo Shields e Gillespie valgono subito il 51-43, con Mirotic e Tonut che portano l’Olimpia sul +12 sfruttando ancora l’ottima difesa della EA7 e le difficoltà piuttosto evidenti di Berlino nella metà campo offensiva. Nel finale di terzo quarto si scatena ancora una volta Zach Leday, che con due triple ravvicinate porta Milano in totale controllo sul 71-52. Ci pensa poi Brooks a scavare il solco decisivo, per un +25 di assoluto margine che consente all’Olimpia di iniziare l’ultimo quarto sul 78-53. Nonostante Milano non segni punti nei primi tre minuti del quarto periodo, Berlino non riesce a impensierire gli avversari e sembra non crederci più, con gli ultimi minuti della partita che diventano ben presto semplice amministrazione e attesa. Mirotic però non attende e continua a macinare triple, sfondando il muro dei 20 punti personali sul 90-63. C’è spazio anche per arrivare a quota 100, con un passivo forse fin troppo severo nei confronti di un’Alba Berlino comunque coriacea nel primo tempo.

Milano, un gennaio di fuoco: i prossimi impegni

Nemmeno il tempo di riflettere sulla partita di stasera per l’EA7, che tra meno di 48 ore al Forum ospiterà il Partizan nel prossimo turno di Eurolega. Un calendario davvero fitto quello di Milano, che domenica poi farà visita a Venezia in campionato per poi volare alla volta di Istanbul dove giovedì 23 sarà impegnata sul campo dell’Efes. La sfida interna con Trieste poi precederà la partita con il Panathinaikos, che chiuderà un gennaio davvero incandescente per gli uomini di Ettore Messina. Il tutto con un febbraio non meno impegnativo alle porte, visto che a campionato ed Eurolega si aggiungeranno anche le Final Eight di Coppa Italia in cui l’Olimpia dovrà subito vedersela con la Virtus Bologna.

Olimpia Milano-Alba Berlino, il tabellino del match

EA7 Emporio Armani Milano: Mannion 3, Bortolani 3, Tonut 2, Bolmaro 11, Brooks 12, Leday 18, Ricci 4, Flaccadori, Caruso 1, Shields 16, Mirotic 21, Gillespie 9.

Coach: Ettore Messina

Alba Berlino: Procida 9, Spagnolo, Wetzell 13, McDowell-White 8, Mattisseck, Schneider 6, Thomas 8, Hermannsson 4, Samar 6, Olinde, Rapieque 3, McCormack 11.

Coach: Israel Gonzalez