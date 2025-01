Al Gewiss Stadium Atalanta e Juventus non vanno oltre l’1-1. Altro pareggio per la Juventus, il tredicesimo stagionale, mentre è il terzo consecutivo per i bergamaschi dopo quelli contro Lazio e Udinese (il quindicesimo risultato utile consecutivo). Ad aprire le marcature è Kalulu al 54′, ma al 78′ Retegui firma la rete del definitivo 1-1. Ennesima rimonta subita dalla Juventus che ha perso 14 punti da situazione di vantaggio, meno solo di Venezia (20) e Bologna (15) in questo campionato.

ATALANTA

Carnesecchi 7

Subisce nove tiri e fa parate da applausi. Sul gol di Kalulu poteva fare qualcosa in più? Forse sì, ma ci ha abituato benissimo

Djimsiti 6.5

Solido nei novanta minuti. Il migliore della retroguardia bergamasca

Scalvini 6.5

Contro l’Udinese era stato sostituito all’intervallo. Oggi offre segnali di crescita (81′ Hien sv)

Kolasinac 6

Se la cava bene tra falli tattici e disimpegni precisi.

Zappacosta 6

Svolge bene il suo compito contro clienti scomodi (65′ Bellanova 6.5 Inizio timido. Ma il gol nasce da una sua torre)

Ederson 6

Ci prova al 65′ dalla distanza, ma Di Gregorio è attento. Il gol gli manca dal 23 novembre, ma si sta avvicinando all’obiettivo

De Roon 5.5

Si fa infilare da McKennie e Kalulu in occasione dell’1-0. Un errore sorprendente per un giocatore così esperto

Ruggeri 6

Fa bene la guardia sulla sua corsia di competenza

Pasalic 5.5

Al 50′ guida un contropiede 1 contro 1: non è un velocista e deve affrettare le operazioni di tiro, sbagliando la conclusione. Pochi lampi (55′ Samardzic 6 Aggiunge qualità, senza fuochi d’artificio)

De Ketelaere 5.5

Non entra nel vivo della gara (65′ Retegui 7 Ritrova il gol che gli mancava da novembre. Dopo l’infortunio riparte la caccia al titolo di capocannoniere)

Lookman 6

Preciso, potente, forse non incisivo come in passato. Prestazione comunque più che sufficiente (80′ Zaniolo sv)

JUVENTUS

Di Gregorio 7

Il pareggio porta la sua firma: due-tre parate di livello. Non ha colpe sul gol

Savona 5

Si fa anticipare da Retegui in occasione del pareggio. Errore grave

Gatti 6

Preciso in fase difensiva, offre anche qualche percussione interessante sulla trequarti.

Kalulu 7

Sfiora il gol di testa ad inizio ripresa, ma colpisce il palo. Poco dopo sblocca il risultato con una sortita offensiva e un taglio degno di un centravanti di professione

Cambiaso 5

Male nel primo tempo. Male anche nella ripresa: al 78′ viene sovrastato da Bellanova nella torre che porta all’1-0

Locatelli 6.5

L’azione del vantaggio nasce da un suo lancio lungo ben calibrato. Gestisce nel modo giusto palloni complicati (87′ Fagioli sv)

Thuram 6.5

Nel primo tempo mette la gamba e chiude due occasioni pericolose dell’Atalanta. Cala nel finale, come tutti i compagni (75′ Douglas Luiz sv)

Yildiz 6

Quando ha la palla, ha sempre un’aura di pericolosità. Anche nel finale, quando la stanchezza si fa sentire, gestisce bene alcuni palloni delicati. Un po’ egoista nell’occasione finale

Koopmeiners 5.5

Al ritorno nel suo vecchio stadio, davanti ai suoi vecchi tifosi (che non perdono occasione per beccarlo), sbaglia qualche pallone di troppo. La sua avventura juventina deve ancora accendersi. Non c’è gol dell’ex stile Higuain

McKennie 7

L’assist per Kalulu, nato dopo un controllo tutt’altro che facile, è una perla in una prestazione di sacrificio e generosità. Sua anche la palla non sfruttata da Yildiz nel recupero. Tuttofare. E fa tutto bene.

Gonzalez 6

Al 44′ sfiora il palo alla destra di Carnesecchi. Ha le caratteristiche per fare il centravanti, ma se viene chiamato a fare reparto da solo va in difficoltà (81′ Mbangula sv)