Splendida vittoria di Camille Rast nello slalom di Flachau. Nel night event sulla pista intitolata a Hermann Maier, sesto appuntamento tra i pali stretti della Coppa del Mondo 2024/25 femminile di sci alpino, l’elvetica classe ’99 ha compiuto un miracolo nella seconda manche con una sciata sempre all’attacco che le ha permesso di recuperare dall’ottava posizione fino al successo finale in 1:55.03. Per Rast è la seconda vittoria in carriera dopo quella di inizio dicembre nello slalom di Killington, e ciò le permette di portarsi al comando della classifica di specialità e di quella generale, scavalcando Federica Brignone oggi chiaramente a riposo. Sul secondo gradino del podio sale la compagna di squadra Wendy Holdener, staccata di 16 centesimi, che bissa così quello di 10 giorni fa a Kranjska Gora.

Completa il podio sul terzo gradino la svedese Sara Hector (+0.38), che centra così il secondo podio di carriera in slalom dopo quello dello scorso anno sempre a Flachau (sono 22 i podi totali con 7 vittorie, tutti in slalom gigante). In quarta posizione a 0.51 chiude Katharina Liensberger, che era al comando dopo la prima manche ma ha dilapidato l’enorme vantaggio (1.50 su Rast) a causa di un errore nella parte alta. Quinta posizione per l’altra elvetica Melanie Meillard, davanti alla statunitense Paula Moltzan e alla svedese Anna Swenn Larsson; seguono poi a completare la top ten a oltre un secondo di distacco la tedesca Emma Aicher, la norvegese Mina Fuerst Holtmann e l’altra teutonica Lena Duerr.

La prova delle azzurre

Prova agrodolce per le azzurre, che hanno peggiorato purtroppo il risultato della prima manche. Chi sorride è Lara Della Mea, che recupera ben nove posizioni e chiude al 16esimo posto: per la tarvisiana è il miglior risultato stagionale e secondo migliore di carriera, oltre ad essere i primi punti di stagione in slalom (si era qualificata due volte per la seconda manche ma sempre in gigante). Più indietro Martina Peterlini, che ha confermato il 19esimo posto della prima manche: un po’ di rammarico per la classe ’97, dalla quale ci si può aspettare qualcosa in più date le sue qualità di sciata.

Fatale un errore sul dosso invece per Marta Rossetti, che nella prima manche aveva chiuso con un convincente 15esimo posto (prima qualificazione stagionale) ma è purtroppo uscita di scena nella seconda. Non hanno invece trovato il pass per la seconda manche le altre rappresentanti italiane: fuori dalle prime 30 Lucrezia Lorenzi e Giorgia Collomb, mentre sono uscite Vera Tschurtschenthaler, Celina Haller e Giulia Valleriani.

Classifica finale slalom Flachau 2025

RAST Camille (SUI) +1:55.03 HOLDENER Wendy (SUI) +0.16 HECTOR Sara (SWE) +0.38 LIENSBERGER Katharina (AUT) +0.51 MEILLARD Melanie (SUI) +0.57 MOLTZAN Paula (USA) +0.73 SWENN LARSSON Anna (SWE) +0.81 AICHER Emma (GER) +1.02 HOLTMANN Mina Fuerst (NOR) +1.10 DUERR Lena (GER) +1.26

16. DELLA MEA Lara (ITA) +2.04

19. PETERLINI Martina (ITA) +2.38

DNF ROSSETTI Marta (ITA)

I risultati della prima manche dello slalom di Flachau

Nella prima manche ha fatto la differenza Katharina Liensberger: l’austriaca ha ritrovata la sciata dei giorni migliori, chiudendo nettamente al primo posto con il crono di 56.78; dietro di lei seguono Wendy Holdener, staccata di 75 centesimi e Sara Hector (+0.94). Al quarto posto c’è Lena Duerr, davanti a Melanie Meillard e Emma Aicher (scesa con il pettorale numero 22); settima posizione per Anna Swenn Larsson, mentre Camille Rast scesa per prima è solo ottava, davanti a Paula Moltzan e alla rientrante Laurence St-Germain, che completano la top ten. Fuori invece la leader di specialità Zrinka Ljutic, che dopo un grave errore a metà pista si è praticamente fermata: a nulla è valsa una grande finale per la croata, 34esima a 3.70.

Prova in crescita delle azzurre rispetto alle ultime uscite: sono tre infatti le rappresentanti italiane qualificate alla seconda manche. La migliore è Marta Rossetti, 15esima a 2.47, due decimi meglio di Martina Peterlini, 19esima. Al 25esimo posto c’è Lara Della Mea (+3.06), mentre non ce l’hanno fatta Lucrezia Lorenzi e Giorgia Collomb, rispettivamente 39esima e 41esima. Non sono invece arrivate al traguardo Vera Tschurtschenthaler, la rientrante Celina Haller e la debuttante Giulia Valleriani.