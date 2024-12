Nuovo appuntamento con la grande stagione di Eurolega 2024/2025, che vede in scena la 17^ giornata della regular season. Per le italiane, la parola d’ordine è una: riscatto. Sia Olimpia Milano che Virtus Bologna, infatti, arrivano da due battute d’arresto non indifferenti. Gli uomini di coach Ettore Messina, infatti, hanno perso in maniera decisamente netta la partita contro il Panathinaikos, in un passaggio a vuoto che ha visto il risultato finale attestarsi sul 103-74. Dall’altra parte, le Vu Nere hanno perso per 87-77 contro l’Olympiacos in una partita giocata a corrente alternata.

Olimpia Milano: ostacolo Bayern Monaco per ripartire

Come detto, la formazione meneghina è reduce dal pesante KO contro il Panathinaikos. Una sconfitta pesante, che però non deve fermare il momento positivo di Mirotic e compagni, che avevano vinto otto delle precedenti nove partite. Con questo risultato negativo, l’Olimpia è scivolata nuovamente al decimo posto, complice anche una classifica cortissima: basti pensare che dall’undicesimo al terzo posto ballano appena tre vittorie. Importante, quindi, non fasi scoraggiare e non perdere il treno delle prime. Il Bayern Monaco, che ha una vittoria in più di Milano, rappresenta un avversario di altissimo livello, ma è anche vero che i bavaresi hanno perso le ultime quattro trasferte consecutive.

Discorso leggermente diverso, invece, per la Virtus Bologna. Anche le Vu Nere hanno una sconfitta da “vendicare”, ma le ambizioni di classifica sono decisamente diverse. La formazione di coach Ivanovic, infatti, occupa l’ultimo posto in coabitazione con l’ALBA Berlino, ed è ormai troppo attardata per sperare in un posto almeno ai play-in, lontano già sei vittorie. Salvo miracoli, Belinelli e compagni sono già ampiamente fuori dai giochi, ma nulla è ancora deciso: sicuramente, anche solo per il morale, il colpaccio contro il Barcellona non farebbe altro che bene.

Diretta tv delle italiane

Per quanto riguarda il come vedere le partite, Olimpia Milano-Bayern Monaco sarà visibile su Sky Sport Uno: palla a due alle 21:00 di venerdì 20 dicembre. Inizierà prima, invece, alle 20:00, la sfida tra Virtus Bologna e Barcellona, visibile su Sky Sport Arena. Come sempre, tutte le partite del turno, quindi anche quelle delle italiane, verranno trasmesse su Dazn.