L’atmosfera si fa sempre più calda in prossimità dell’apertura del calciomercato invernale. Due ex bomber della Serie A potrebbero già trovare una nuova casa dopo soli sei mesi dall’addio all’Italia

Parliamo ovviamente di Victor Osimhen e Joshua Zirkzee, due attaccanti che di certo hanno lasciato il segno nel nostro campionato, rispettivamente con le maglie di Napoli e Bologna. L’ultima stagione del nigeriano non è stata delle migliori, mentre quella dell’attuale attaccante del Manchester United è stata memorabile: grazie alle sue prestazioni il Bologna ha raggiunto una storica qualificazione alla Champions League. Durante il mercato estivo i due ragazzi hanno lasciato le loro squadre.

Osimhen si è accasato al Galatasaray, mentre Zirkzee è andato a cercar fortuna in Inghilterra, ambiente difficile soprattutto in una città come Manchester. A meno di quindici giorni dall’apertura del calciomercato di gennaio i due profili stanno già facendo impazzire le pagine dei principali quotidiani, chi per un motivo, chi per un altro. Il nigeriano sta convincendo ampiamente in terra turca, con 10 gol e 5 assist a referto in questa stagione. Non si può dire lo stesso per Zirkzee che di certo ha finora deluso le attese con la casacca dei Red Devils: in 23 partite tra tutte le competizioni i gol con la sua firma sono solamente 3. A tal proposito, il Manchester United si sta facendo due conti e per l’inverno ha in mente una strategia alquanto audace.

Amorim ne sacrifica due: l’obiettivo è Oshimen

Amorim ha avuto sicuramente il grande onore di vincere il derby di Manchester contro Guardiola, tuttavia il suo Manchester non sta andando affatto bene. Due vittorie, due sconfitte e un pareggio hanno fatto scattare immediatamente l’allarme in casa Red Devils, dove per questo motivo non si aspetta altro che il mercato invernale. Amorim vuole Victor Osimhen e l’attuale clausola di 75 milioni di euro non lo spaventa affatto.

L’attaccante nigeriano è in prestito, pertanto sarebbe il Napoli a beneficiare di una somma che, manco a farlo apposta, sarebbe una manna dal cielo per Antonio Conte. L’allenatore portoghese inoltre non avrebbe nemmeno l’intenzione di aspettare fino a giugno, poiché Zirkzee non riesce a decollare, Rashford non è più quello di un tempo e Hojlund ha più tempo da spendere in infermeria che sul campo. Due sacrifici di lusso quindi secondo il quotidiano spagnolo Fichajes, che Amorim metterebbe da parte volentieri pur di arrivare all’ex attaccante del Napoli e principale artefice dello scudetto partenopeo di due stagioni fa.

L’addio dell’olandese potrebbe essere una buona notizia per la Juventus che è alla ricerca di un attaccante che possa alternarsi o sostituire Vlahovic. Zirkzee, neanche a dirlo, sarebbe il nome maggiormente gradito a Thiago Motta che lo ha allenato a Bologna e saprebbe come utilizzarlo.