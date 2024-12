Sandro Tonali potrebbe fare il suo grande ritorno in Serie A, circa un anno e mezzo dopo il suo addio al Milan direzione Premier League.

Dopo aver saltato praticamente tutta la scorsa stagione a causa della squalifica comminatagli per il caso scommesse, Sandro Tonali è tornato in campo con la maglia del Newcastle a fine agosto. Il centrocampista italiano, dopo aver lasciato il Milan nell’estate 2023, si è trovato a dover vivere il momento più buio della sua carriera, con l’assenza forzata dai campi per dieci mesi. Un periodo non facile per il classe 2000, che ha toccato il fondo proprio quando pensava di star toccando il cielo con un dito. In silenzio e a testa bassa Sandro Tonali ha scontato la sua squalifica, tornando in campo con più voglia di prima e dimostrando di voler recuperare tutto il tempo perso.

Con la maglia della Nazionale è tornato subito ad essere protagonista: Luciano Spalletti, come già fatto con Fagioli, lo ha subito riportato in gruppo dandogli la chance di far vedere le sue qualità. Il commissario tecnico non ha mai dubitato di Tonali e, anzi, più volte ha sottolineato come un calciatore con le sue caratteristiche sia mancato all’Italia nel corso dell’Europeo. Ma se con la maglia azzurra le prestazioni sono state immediatamente di altissimo livello, lo stesso non si può dire per quanto fatto vedere con la maglia del Newcastle. In bianconero, infatti, Tonali sta alternando prestazioni buone e meno buone, nonostante stia trovando quella continuità che gli serviva per tornare ad alti livelli. I suoi livelli.

Nonostante ciò, però, il richiamo di casa potrebbe farsi sentire forte come non mai, tanto da far aprire un clamoroso scenario per il prossimo mercato di gennaio.

La Juventus vuole Tonali: pronta un’offerta da 55 milioni

Stando ai rumors rilanciati dal Corriere dello Sport, su Sandro Tonali sarebbero finiti prepotentemente gli occhi della Juventus. La squadra di Thiago Motta, infatti, non ha ancora trovato la giusta quadra in questo avvio di stagione, inizio di un progetto pluriennale sotto la guida dell’ex tecnico del Bologna. Per ovvi motivi, sia legati alle prestazioni sia legati agli infortuni, i bianconeri dovranno intervenire a gennaio sul mercato.

Thiago Motta, infatti, avrebbe chiesto alla società una mezzala dinamica e di personalità, caratteristiche che corrisponderebbero proprio a Sandro Tonali. La società bianconera potrebbe presentare al Newcastle un’offerta da circa 55 milioni di euro, soprattutto qualora Giuntoli riuscisse a cedere per una cifra importante Nicolò Fagioli nel mercato di riparazione.

Tonali-Serie A atto secondo: lo scenario è clamoroso ma non impossibile.