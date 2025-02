Vittoria esterna pesante dell’Olimpia Milano, che nella ventiseiesima giornata della regular season dell’Eurolega 2024/2025 vince 87-89 sul campo dello Zalgiris Kaunas compiendo un passo importantissimo nella lotta per un posto nei playoff o nel playin nella massima competizione europea. Gli uomini di Ettore Messina, ancora alle prese con assenze di spicco come quelle di Mirotic, Causeur e Nebo, sono riusciti a imporsi in terra lituana chiudendo con una vittoria un periodo molto intenso a livello di impegni internazionali. Ecco com’è andata la sfida.

La cronaca della partita

Il match vede l’Olimpia partire con il piede giusto grazie a Mannion e Leday, che insieme a Bolmaro firmano il 9-4 iniziale dei primi tre minuti. Il primo quarto prosegue con diversi errori da una parte e dall’altra, ma la tripla di Leday consente a Milano di tornare in vantaggio sul 12-16. Un ottimo parziale finale consente agli uomini di Ettore Messina di chiudere alla prima sirena in vantaggio 16-24, a sottolineare l’ottima difesa messa in campo dall’Olimpia in apertura di partita. In avvio di secondo quarto l’EA7 tocca anche il +10, ma ben presto arriva la reazione dello Zalgiris che si riporta rapidamente a contatto con due triple di Francisco che valgono il 29-31. Leday prova a salire in cattedra per rispondere colpo su colpo a Francisco, poi la tripla di Mannion vale il nuovo +8 per il 42-50 con cui l’Olimpia va negli spogliatoi per l’intervallo lungo.

In avvio di terzo quarto Mannion prima e Shields poi riportano l’Armani a +10, poi ci pensa anche una tripla pesante di Tonut. Negli ultimi tre minuti del terzo periodo però arriva uno degli ennesimi passaggi a vuoto di Milano in questa stagione, con un parziale da 11-1 che permette allo Zalgiris di iniziare gli ultimi dieci minuti di partita in ritardo di un solo punto sul 65-66. Un grande Mannion completa il gioco da 4 punti del 66-71, che riaccende l’attacco di Milano dopo oltre quattro minuti di buio fra terzo e quarto periodo.

Dall’altra parte però ci sono ancora Sirvydis e soprattutto uno scatenato Francisco, che porta i lituani in vantaggio sul 73-71. E’ però ancora Mannion a trascinare Milano al nuovo pesantissimo break, con i liberi di Leday che valgono il 75-81 a poco più di due minuti dal termine. La vittoria sembra vicina, ma Francisco è inarrestabile anche per le ottime difese dell’Olimpia e tiene in vita lo Zalgiris fino all’ultimo minuto. La sostanza però non cambia, con Milano che si prende con merito la vittoria numero 14 della sua stagione in Eurolega.

Zalgiris – Olimpia Milano, il tabellino del match

Zalgiris Kaunas: Juzenas, Walker IV 22, Francisco 29, Lekavicius, Brazdeikis 2, Birutis 2, Smailagic 6, Mitchell, Dunston 2, Butkevicius 3, Sirvydis 17, Ulanovas 4.

Coach: Andrea Trinchieri

EA7 Emporio Armani Milano: Dimitrijevic 4, Mannion 21, Tonut 6, Bolmaro 5, Brooks 5, Leday 26, Ricci, Flaccadori, Diop 2, Caruso, Shields 17, Gillespie 3.

Coach: Ettore Messina

TOP E FLOP, LE PAGELLE

TOP

Nico Mannion: 21 punti, 7 rimbalzi, 6 assist e soprattutto un ruolo sempre più importante nelle dinamiche di gioco della squadra. L’Italia sta ritrovando un giocatore in grado di essere decisivo nelle grandi notti europee, oggi con percentuali davvero di rilievo come dimostrano il 6/7 da 2, il 2/5 da 3 e il 3/3 in lunetta.

Zach Leday: forse non fa nemmeno notizia, ma anche stasera rasenta la perfezione. Leader assoluto di questa squadra, aspettando Mirotic sembra essere in campo per due. E il 13/13 ai liberi vale tantissimo. Personalità da vendere.

Sylvain Francisco: altra prova spettacolare del francese dello Zalgiris, che tiene in corsa i suoi fino agli ultimi secondi quando ormai poteva essere tutto già chiuso da qualche minuto. Campione vero.

FLOP

Freddie Gillespie: lontano parente dello spettacolare giocatore ammirato pochi giorni fa con il Panathinaikos, quando la sua difesa aveva regalato solo gioie. Oggi combina veramente poco in quasi 30 minuti passati in campo.

Eurolega in pausa, appuntamento a fine mese con il Monaco

Dopo un periodo a dir poco intenso, tempo di una breve pausa per l’Eurolega che si appresta a vivere il suo sprint decisivo con le ultime otto giornate della lunghissima regular season. L’Olimpia Milano tornerà quindi in campo il 27 febbraio, quando all’Unipol Forum arriverà il Monaco per un’altra grande sfida europea. In palio per l’EA7 ci saranno punti pesantissimi nella corsa quantomeno al play-in, con Milano che poi giocherà ancora in casa il 6 marzo con il Fenerbahce prima di due trasferte consecutive sui campi di Stella Rossa e Parigi.