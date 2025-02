Insuperabile: Flora Tabanelli vince la Coppa del Mondo di Big Air, ma si prende anche il primo posto della classifica generale di freestyle. L’ultimo capolavoro dell’azzurro arriva ad Aspen negli Stati Uniti, dove conquista il secondo posto (quinto podio consecutivo) nel Big Air e con una gara in anticipo si guadagna la certezza matematica di chiudere in testa nella classifica di specialità. L’ennesima impresa di un’azzurra che deve ancora compiere 18 anni (il 20 novembre le candeline) ma che è già una delle protagoniste dello sport italiano in vista dell’appuntamento di Milano-Cortina. Nello Slopestyle sta crescendo, ma nel Big Air non ce n’è per nessuna: una vittoria, tre secondi posti e un terzo nelle cinque gare disputate in stagione. Al termine del calendario manca solo la prova finale di Tignes (12-13 marzo), ma Flora ha 400 punti ed un margine di 184 sulla cinese Liu Mengting, assente negli Stati Uniti. E adesso anche la classifica generale park and pipe le sorride con un totale di 482 punti, ottantadue in più della cinese Eileen Gu e novantadue in più della francese Tess Ledeux.

IL RACCONTO DELLA GARA

Tabanelli come detto chiude al secondo posto in Colorado. Meglio di lei solamente la canadese Megan Oldham, che si regala la prima vittoria in carriera sul circuito con 183,75. L’azzurra stampa invece un 175,25. Nella prima run Flora mette a referto un 79.75 che vale provvisoriamente la quarta piazza, ma che viene cancellato dalle successive due prove, che hanno fruttato nell’ordine 91 e 84,25 punti. Sul terzo gradino del podio sale la finlandese Anni Karava che nella terza run si porta a quota 157,50 per superare la svizzera Anouk Andraska (140.75) e la francese Tess Ledeux (122.00). Più indietro la statunitense Eleanor Andrews (112.75), la tedesca Muriel Mohr (110.50) e la statunitense Rell Harwood (94.50). L’appuntamento per Flora Tabanelli per quel che riguarda la specialità è ora fissato per l’atto conclusivo della Coppa del Mondo, seguito pochi giorni dopo dai Campionati del Mondo di Engadin (Svizzera) che assegneranno il titolo iridato del Big Air il 29 marzo prossimo.

LA GARA MASCHILE

Sorride l’austriaco Matej Svancer che chiude con il totale di 190.25 davanti al neozelandese Luca Harrington (187.75) e allo statunitense Konnor Ralph (183.75). Prosegue il testa a testa nella classifica di Big Air tra Svancer (340) ed Harrington (330), mentre nella generale è il neozelandese (401) a precedere il collega austriaco (383).