Un’Italia convincente batte la Germania 79-60 al PalaCattani di Faenza, nella quinta partita delle Qualificazioni all’Eurobasket femminile 2025, prendendosi così l’aritmetica certezza della vittoria del girone anche prima dell’ultimo impegno. Le Azzurre erano ovviamente già qualificate come paese ospitante, dal momento che il girone delle ragazze di coach Capobianco in questo Europeo sarà giocato al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno. Gli altri tre raggruppamenti andranno in scena a Brno, Amburgo e al Pireo di Atene. Prossimo impegno è quello di domenica, quando alle ore 16:00 le ragazze del ct Capobianco scenderanno in campo proprio a Brno contro la Repubblica Ceca. La palla a due è prevista per le ore 16:00, con diretta tv su Sky Sport.

La cronaca della partita

Il match non inizia nel migliore dei modi per l’Italia, che fatica a gestire al meglio i propri possessi e finisce sotto 4-11 in avvio. Zandalasini però non ci sta e insieme a Madera promuove il controparziale che riporta sotto le Azzurre sul 12-13. Un’altra tripla di Madera vale l’aggancio sul 17-17, le tedesche provano a riprendere il largo ma nel finale di primo quarto arriva anche il primo vantaggio italiano grazie a Verona che fissa il punteggio sul 23-21 alla prima sirena. Pasa e Pan sono le protagoniste azzurre in avvio di secondo quarto, in cui l’Italia rimane avanti sul 31-29. La difesa azzurra sale di colpi e Pan continua a tenere un ritmo indiavolato in attacco, portandoci sul 38-32. La reazione tedesca però vale lo 0-6 che porta il punteggio sul 38-38 all’intervallo lungo di fine primo tempo.

Al ritorno in campo è subito presente Villa, che firma i primi cinque punti per il 43-38. E’ l’inizio di un parziale dominante dell’Italia, che piazza un 16-2 pesantissimo grazie alla difesa davvero asfissiante che non lascia più un tiro comodo alla Germania. In pochi minuti le ragazze di coach Capobianco allungano così sul 54-40 e il terzo quarto si chiude sul 60-44 al termine di dieci minuti a dir poco complicati per la Germania e decisamente esaltanti per l’Italia. Una chiusura spettacolare data dalla tripla di Zandalasini dalla lunga distanza.

L’ultimo quarto si apre con quattro punti consecutivi di Andrè, la Germania prova a rientrare per giocarsi il tutto per tutto negli ultimi minuti ma la tripla di Pan vale il 69-55 e il +14 a poco più di quattro minuti dalla conclusione della partita. L’Italia tocca anche il +20 e nel finale gestisce senza problemi, tra gli applausi dei 1800 spettatori presenti a Faenza che alla sirena festeggiano la vittoria e il primo posto nel girone.

Italia-Germania 79-60, il tabellino del match

Italia: Keys 3, Villa 7, Pasa 5, Verona 9, Zandalasini 8, Pan 21, Trucco 2, Cubaj 8, Madera 6, Fassina 4, Andre 6, Trimboli.

Coach: Andrea Capobianco

Germania: Peterson 9, Wilke 2, Zolper 2, Crowder, Sabally 15, Guelich 12, Fiebich 9, Geiselsoder 8, Hartmann 3, Buhner, Bertholdt, Bar.

Coach: Lisa Thomaidis

TOP E FLOP: Pan in grande spolvero, Zandalasini sempre presente

Difficile trovare delle “flop” in casa Italia, dopo una partita condotta sempre con grande lucidità e precisone sia in attacco che in difesa. Applausi a scena aperta per Francesca Pan, che chiude la sua partita con 21 punti in 19 minuti di gioco con il 63% dal campo. Di gran lunga la migliore della serata. Sempre presente Cecilia Zandalasini, che quando è servito ha fatto vedere tutto il suo talento e il suo “peso” internazionale chiudendo con 8 punti e 6 assist. Anche meglio fa Costanza Verona, il cui tabellino finale recita 9 punti, 5 rimbalzi e 6 assist in 20 minuti passati in campo.

Europei 2025, appuntamento a giugno

Dal 18 al 29 giugno andrà quindi in scena l’edizione 2025 degli Europei di basket femminile, che per la prima volta vedranno la propria fase finale disputarsi in quattro paesi diversi. Nelle prossime settimane si delineerà il quadro delle 16 nazionali protagoniste, con Italia, Grecia, Repubblica Ceca e Germania già qualificate di diritto e non a caso inserite d’ufficio nel girone delle nazioni ospitanti. Due anni fa ci fu il trionfo del Belgio, che ottenne il suo primo storico titolo europeo a Lubiana. Quest’anno invece la finalissima sarà giocata ad Atene e non in un impianto qualsiasi, bensì nell’iconico Stadio della Pace e dell’Amicizia del Pireo.

L’Italia torna a organizzare un girone dell’Eurobasket femminile per la prima volta dopo 18 anni. In quell’occasione la manifestazione aveva avuto come teatro l’Abruzzo e le città di Vasto, Lanciano, Ortona e Chieti. Per il nostro Paese sarà l’ottava edizione in assoluto, un primato che mette l’Italia ben davanti alla Francia e all’Ungheria che hanno rispettivamente ospitato cinque e quattro edizioni. La prima volta è stata nel 1938 a Roma, quando le Azzurre vinsero l’oro. Poi nel 1968 della Sicilia (Catania, Ragusa, Palermo, Messina), nel 1974 della Sardegna (Sassari, Nuoro, Cagliari), nel 1981 delle Marche (Ancona, Senigallia), nel 1985 del Veneto (Vicenza, Treviso), nel 1993 dell’Umbria (Perugia) e come detto nel 2007 dell’Abruzzo.