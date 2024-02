Basket, Eurolega 2023/2024: vincono Real Madrid e Baskonia, ok anche Olympiacos e Valencia

La venticinquesima giornata della regular season dell’Eurolega 2023/2024 si è aperta stasera con i primi quattro incontri. Prosegue senza sosta la marcia della capolista Real Madrid, che controlla senza problemi il fanalino di coda Lille e lo batte 86-79 al Wizink Center. Yabusele autentico mattatore con 26 punti nel match che segna la vittoria numero 22 del Real in questa edizione dell’Eurolega. Pesantissima vittoria in chiave playoff per il Baskonia, che supera 92-82 il Maccabi Tel Aviv raggiungendo proprio gli israeliani in classifica con il record che vale l’ottavo posto provvisorio. Dopo il -6 iniziale, i baschi ribaltano la situazione con un secondo quarto da addirittura 34 punti in attacco. Markus Howard trascina i suoi con 26 punti, mentre al Maccabi non bastano i 25 punti di Baldwin IV.

Vittoria importante e stesso record del Baskonia anche per il Valencia, capace di imporsi per 66-81 sul campo dell’Alba Berlino. Spagnoli avanti fin dalle prime battute sul campo di una delle squadre meno attrezzate di questa stagione di Eurolega, che vede nelle sue fila anche due italiani: buona prova per Matteo Spagnolo, che chiude con 10 punti, 4 rimbalzi e 5 assist in 20 minuti di gioco, mentre Gabriele Procida non va oltre i 6 punti, 2 rimbalzi e un assist in 18 minuti. Infine vittoria esterna anche per l’Olympiacos, vittorioso 72-76 sul campo del Bayern Monaco. I bavaresi iniziano sul +3 il secondo tempo, ma cedono alla distanza sotto i colpi di Walkup e Petrusev (16 e 14 punti rispettivamente).