Roma, i saluti di Belotti: “Grazie per avermi supportato anche nei momenti più difficili”

Andrea Belotti ha salutato sui propri profili social la Roma e i tifosi giallorossi, nelle ore che il calciomercato decreta il passaggio dell’attaccante in prestito alla Fiorentina. “Grazie Roma, grazie per come mi hai accolto, per avermi fatto sentire parte di te, per avermi supportato anche nei momenti più difficili – scrive il “Gallo” – Non lo dimenticherò mai! Ti auguro il meglio. Un abbraccio grande.”

Il post di Belotti