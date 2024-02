Liga 2023/2024, Real Madrid corsaro a Getafe: nuovo sorpasso al Girona, decisivo Joselu

Il Real Madrid ha battuto in trasferta il Getafe per 2-0, nel match valido per la ventesima giornata della Liga 2023/2024. Con questo successo i Blancos di Carlo Ancelotti superano nuovamente il Girona tornando in testa alla classifica con due lunghezze di vantaggio sui catalani, a parità di partite giocate. Decisivo Joselu, autore della doppietta che ha deciso la partita in favore delle Merengues. Per il Getafe, che rimane decimo in classifica, arriva la terza sconfitta nelle ultime quattro partite giocate in campionato.

La partita ha visto il Real in controllo e aggressivo fin dai primi minuti: al 9′ la traversa di Joselu, al 12′ il gol fallito da Vinius a far capire subito il copione della partita. Pochi istanti dopo il vantaggio, con Joselu che si riscatta colpendo di testa su assist di Lucas Vazquez per l’1-0. Il Getafe fatica tantissimo a farsi vedere nell’area di rigore del Real, che da canto suo sfiora più volte il raddoppio prima dell’intervallo. A inizio secondo tempo grande brivido per i Blancos, con il Getafe che al 52′ colpisce il palo con Mason Greenwood. Un campanello d’allarme che scuote gli uomini di Ancelotti, che infatti quattro minuti dopo raddoppiano: Vinicius pesca al limite dell’area Joselu, che controlla e scarica in rete per il 2-0 che chiude virtualmente i conti. Che per il Getafe non sia proprio serata lo si capisce quando al 72′, dopo che Vinicius ha fallito un altro paio di occasioni, l’ex di turno Borja Mayoral colpisce il palo regalando ai suoi il secondo legno della serata.