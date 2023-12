Basket Eurolega 2023/2024, capolavoro Virtus Bologna, recupera da -16 e sconfigge il Barcellona

La Virtus Bologna scrive la storia al PalaDozza. Nella sfida valida per la 12^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket, la squadra di Luca Banchi ha sconfitto per 80-75 il Barcellona e l’ha fatto in maniera, recuperando uno svantaggio di 16 punti. Secondo tempo pazzesco delle Vu Nere, capaci di ribaltare la situazione e tornare alla vittoria dopo la recente sconfitta contro il Bayern Monaco. Si ferma a tre invece la striscia di vittorie consecutive per i catalani, che restano secondi ma alle loro spalle arriva minacciosa proprio la Virtus. Miglior realizzatore della serata Iffe Lundberg con 21 punti, tra cui la tripla decisiva nel finale.

TABELLINO VIRTUS BOLOGNA-BARCELLONA 80-75

VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 10, Lundberg 21, Belinelli 8, Smith 0, Dobric 2, Mascolo 2, Cacok 0, Shengelia 14, Hackett 14, Mickey 8, Dunston 1, Abass 0.

BARCELLONA: Da Silva 3, Pauli 0, Vesely 13, Brizuela 9, Kalinic 7, Satoransky 9, Hernangomez 15, Laprovittola 9, Abrines 6, Parker 4, Nnaji N.E., Jokoubaitis 0.