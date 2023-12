Torino, Cairo: “Mi farebbe piacere continuare con Juric. Stimo molto Spalletti”

Intervenuto ai Gazzetta Sports Awards, il presidente del Torino Urbano Cairo ha affrontato diversi argomenti parlando sia del club granata che di altri protagonisti. “Sono molto contento di queste stagioni passate con Juric, secondo me la squadra può migliorare ancora visto che abbiamo tenuto tutti i migliori – spiega il numero uno del Toro – Per il futuro vedremo, a me farebbe piacere continuare con Juric anche dopo questi tre anni. Sicuramente ne parleremo, sono soddisfatto dopo investimenti importanti. La partita con l’Atalanta dimostra che abbiamo lavorato bene. Europa? Non le dico queste cose, continuiamo a lavorare silenziosamente ai nostri obiettivi.”

Una battuta anche su Duvan Zapata, molto emozionato dopo il match contro la sua ex squadra: “Ho visto subito che era un ragazzo di cuore e grande sensibilità. Le sue lacrime ci hanno toccato, non è solo un grande attaccante che ha dato un grande contributo alla squadra.” Cairo dice la sua anche sul ct della Nazionale: “Stimo molto Spalletti, ha preso l’Italia quando non era certo che saremmo stati all’Europeo. E’ riuscito a rimettere in sesto le cose e ora c’è tempo per lavorarci.”