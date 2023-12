Di Canio: “Inter e Juventus lotteranno per lo scudetto, Milan in corsa solo in un caso”

Intervenuto su ‘Radio 24’ a “Tutti Convocati”, Paolo Di Canio ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A e ha inserito nella corsa Inter e Juventus ma senza escludere il Milan, che al momento occupa la terza posizione: “Inter e Juventus si giocheranno lo scudetto fino alla fine. Hanno una qualità superiore e una rosa più attrezzata rispetto a tutte le altre. Vedo i nerazzurri favoriti per la vittoria finale, ma i bianconeri gli daranno filo da torcere fino alla fine. Penso che il Milan potrebbe rientrare nella lotta ma solo ad una condizione: nel caso di uscita dalle coppe europee. I rossoneri hanno la rosa per competere, ma non abbastanza lunga e competitiva per affrontare due competizioni”.