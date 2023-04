Basket, Eurolega 2022/2023: il Partizan passa in casa del Real Madrid, ok il Maccabi

Il Partizan Belgrado batte 87-89 il Real Madrid nel match valevole come gara-1 dei playoff dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Nell’altra sfida della serata il Maccabi Tel Aviv non ha grandi problemi nell’espugnare il campo del Monaco per 67-79.

La formazione ospite si rende protagonista di un grande avvio di partita, incamerando un importante vantaggio di oltre cinque punti con le triple infilate da Smailagic. La reazione da parte della compagine spagnola, però, non si fa attendere poiché, grazie alle giocate di Yabusele e Tavares, ribalta tutto passando anche momentaneamente al comando; il primo quarto termina in parità sul 22-22. Nel secondo parziale sono i padroni di casa a partire con il piede sull’acceleratore, ma ad un certo punto Punter decide di salire in cattedra cambiando nuovamente il vento della gara. La squadra serba, infatti, allunga e va a riposo sullo score di 44-48.

Nella ripresa il Real Madrid accorcia subito le distanze sfruttando il solito asse Tavares-Yabusele, fino a finalizzare un nuovo sorpasso. Il Partizan Belgrado non resta a guardare e dà battaglia agli avversari, ma questa volta è costretto a cedere il passo dato che il terzo quarto si conclude 63-64 in favore degli iberici. Negli ultimi dieci minuti di gioco la squadra di casa, trascinata da un ottimo Deck, prova ad andare via per mettere una seria ipoteca sul successo, ma i serbi non sono dello stesso avviso, tant’è che rimontano fino all’87-89 grazie a Punter.

REAL MADRID-PARTIZAN 87-89 (22-22, 22-26, 20-15, 23-26)