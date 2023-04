La Roma vince la Coppa Italia Primavera 2022/2023: Fiorentina battuta ai supplementari

La Roma vince un altro trofeo a livello giovanile. La formazione di Guidi ha battuto in finale all’Arechi di Salerno la Fiorentina di Aquilani e ha così conquistato la Coppa Italia Primavera 2022/2023. I giallorossi sono riusciti ad avere la meglio dei viola ai supplementari, dopo lo 0-0 al 90′: in gol Misitano a sbloccarla, pareggio toscano con Krastev, poi nel finale, caratterizzato purtroppo da una serie di risse, arriva il gol di Keramitsis che vale la coppa.

Avvio sicuramente migliore per la Fiorentina, pericolosa con il tiro di Distefano murato dalla difesa giallorossa e poi con Kayode che si inserisce sul secondo palo ma manda fuori. Nel conto, c’è anche la traversa di Lucchesi, con un colpo di testa arcuato che trova il portiere inerme ma anche il legno a salvarlo. Su uno scippo al 26′, la Fiorentina va al tiro con Distefano, ma colpisce male. Al 34′ giallo per Comuzzo, e avrà un suo peso specifico. Padula prova a rendersi pericoloso per i giallorossi, ma il tiro è facilmente bloccato da Martinelli e si passa al secondo tempo.

La prima occasione è per Cassano, che sguscia via ma non trova lo specchio, poi c’è la risposta di Cherubini con un bel tiro a giro che non trova fortuna. Padula viene ammonito e dopo tre minuti, al 63′, commette un fallo nettamente da giallo: l’arbitro non estrae il secondo cartellino e Aquilani è una furia, Guidi cambia subito il suo giocatore e dimostra come la decisione del fischietto di questa finale fosse completamente non conforme. Al 73′ c’è il secondo giallo, giusto, a Comuzzo, toscani in dieci e il suo tecnico esplode ancora con l’arbitro. Nel finale altre proteste viola per il contatto in area che porta alla caduta di Chesti, per l’arbitro si può proseguire. Si va così ai supplementari e c’è subito spettacolo: Misitano porta in vantaggio la Roma dopo due minuti, ne passano però altri cinque e Krastev firma il pari con un colpo di testa. Quando sembra tutto apparecchiato per i rigori, arriva il blitz di Ketamitsis che trova il gol vittoria per i giallorossi.