Basket, Eurolega 2022/2023: l’Olimpia Milano crede ancora ai playoff, Bayern battuto 99-74

La cronaca e il tabellino di Olimpia Milano-Bayern Monaco 99-74, match valido per la trentesima giornata della regular season dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Al Forum di Assago grande prova degli uomini di Ettore Messina, che con una prestazione di alto livello regolano i bavaresi e si portano a una sola vittoria dall’ottavo posto. Una rimonta che dovrà essere completata e perfezionata nelle ultime quattro giornate, a partire dalla doppia difficile trasferta della prossima settimana contro Efes e Maccabi. Ancora una volta è Shabazz Napier il faro di Milano, con 20 punti e una serie di giocate davvero di alto profilo.

La cronaca – Fin dai primi minuti della partita l’Olimpia lavora bene su entrambi i lati del campo. Melli parte forte e mette subito sei punti per il 10-4 di Milano, che nel primo quarto domina in lungo e in largo senza problemi. Shields sale di colpi e la sua tripla vale il 22-6, con il gioco da tre punti di Baron che vale il 25-8 dopo i primi dieci minuti di gioco. In avvio di secondo quarto a Milano continua a riuscire tutto e così le triple di Baron e Luwawu-Cabarrot valgono addirittura il 34-11. Avanti di 23, l’Olimpia va incontro a un calo difensivo quasi fisiologico e ad approfittarne è Obst che tira con 80% dall’arco le sue prime triple e porta il Bayern a -14. Milano risponde con Tonut, ma ancora Obst consente al Bayern di andare all’intervallo lungo sotto “solo” di 13 lunghezze sul 49-36.

Al ritorno in campo il Bayern accorcia sul +12, ma l’Olimpia non si fa sorprendere e torna ad allungare nel terzo quarto continuando a tirare con ottime percentuali. Le triple di Napier e Luwawu-Cabarrot valgono il 65-46, così Milano inizia il quarto e ultimo periodo con 18 punti di vantaggio sul 72-54. Nel quarto quarto si illumina sempre di più Napier, che con due triple consecutive scalda il Forum e fa segnare nuovamente il +20 per gli uomini di Messina. Gli ultimi minuti di partita diventano ben presto una sorta di esibizione, con il risultato ampiamente acquisito e il Forum in festa.

Il tabellino

EA7 Emporio Armani Milano: Davies 10, Thomas 6, Luwawu-Cabarrot 14, Mitrou-Long 3, Tonut 9, Melli 8, Baron 9, Napier 20, Ricci, Shields 9, Hines 4, Voigtmann 7.

Bayern Monaco: Weiler-Babb 3, Walden 7, Seeley 8, Giffey, Bonga 2, Lucic, Obst 27, Zipser, Wimberg 2, Gillespie 8, Cheatham 17.