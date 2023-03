Qualificazioni Euro 2024: la Francia demolisce l’Olanda, tripletta Lukaku col Belgio e Vlahovic-gol

Parte come meglio non potrebbe l’avventura dei vicecampioni del mondo in carica nelle qualificazioni agli Europei 2024. Inserita nel girone B, la Francia travolge con un 4-0 senza storia l’Olanda, che sarebbe dovuta essere la grande rivale per il primo posto (si qualificano le prime due). Il ritorno di Koeman sulla panchina oranje è un disastro e i galletti imperversano allo Stade de France grazie ai gol di Griezmann, Upamecano (già dopo dieci minuti), quindi Mbappé con una doppietta (21′ e 88′) chiude i conti, ma per la rete inviolata serve la parata di Mike Maignan che in pieno recupero dice no a Depay che si fa così respingere un calcio di rigore. Nello stesso raggruppamento comodo 0-3 della Grecia a Faro, campo neutro portoghese di Gibilterra.

Il nuovo Belgio di Domenico Tedesco inizia con una vittoria, di peso perché arriva a Solna contro la Svezia. I Diavoli Rossi mettono le cose in chiaro sui rapporti di forza nel gruppo F ed è decisivo Romelu Lukaku, che segna una super tripletta nello 0-3 agli scandinavi, lanciando inevitabilmente un messaggio all’Inter e soprattutto facendosi perdonare la disastrosa partita contro la Croazia ai Mondiali. Da segnalare l’ingresso al 73′ di Zlatan Ibrahimovic. Nell’altra partita del girone, 4-1 dell’Austria contro l’Azerbaijan.

Nelle altre sfide di serata, da segnalare il 2-0 della Serbia alla Lituania, con il secondo gol segnato da Dusan Vlahovic: tutto facile a porta semivuota per il bomber della Juventus su assist di Tadic. Nel medesimo girone, il gruppo G, nel pomeriggio 0-1 Montenegro sul campo della Bulgaria. Nel girone E, infine, debutto con sconfitta per il nuovo ct della Polonia, il portoghese Fernando Santos. 3-1 per la Repubblica Ceca a Praga, frutto dei gol di Krejci e Cvancara che portano sul 2-0 il parziale dopo appena tre minuti, quindi Kuchta arrotonda e Szymanski segna il gol della bandiera. Infine, 1-1 a Chisinau tra Moldavia e Isole Far Oer.