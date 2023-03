Francia-Olanda, super Maignan: para il rigore a Depay (VIDEO)

di Giorgio Billone 36

Mike Maignan show in Francia-Olanda. Il portiere del Milan decide di far chiudere la sfida a reti inviolate e quando è chiamato a fronteggiare, in pieno recupero, Depay dal dischetto per un rigore concesso dall’arbitro italiano Mariani per il fallo di mano di Upamecano, gli sbarra la porta in faccia parando il penalty e bloccando anche la fiacca ribattuta. Si resta così 4-0, in alto ecco il video.