Basket, Eurolega 2022/2023: Milano si regala una grande notte, Olympiacos battuto 83-62

La cronaca e il tabellino di Olimpia Milano-Olympiacos 83-62, match valevole per la ventiseiesima giornata della regular season di Eurolega 2022/2023. Gli uomini di Ettore Messina dimostrano di valere come potenziale i primissimi posti della classifica e sconfiggono nettamente la capolista, al termine di una partita giocata a livelli davvero altissimi. Troppe palle perse per i greci, con Milano che dice la sua anche a rimbalzo e conquista con grande merito una vittoria di assoluto prestigio, anche se probabilmente poco utile ai fini di una classifica già ampiamente compromessa.

La cronaca – Fin dai primi minuti Milano lavora bene in difesa, limitando con efficacia il miglior attacco dell’Eurolega. L’Olimpia tocca anche il +6, poi la reazione dell’Olympiacos vale il 16-17 in favore degli ospiti che però concedono qualche palla persa di troppo. Gli uomini di Messina chiudono così il primo quarto in vantaggio 20-17. Nel secondo quarto Milano trova anche migliori percentuali da tre con Tonut e Melli che firmano il 30-26 per la gioia del Forum. Nel finale prima dell’intervallo arriva la tripla di Larentzakis a riportare sotto l’Olympiacos, con le squadre che tornano negli spogliatoi sul 35-32.

Al ritorno in campo Baron e Voigtmann propiziano il +10 per Milano, che poi si esalta dall’arco proprio con Baron. I greci faticano a reagire e proprio sullo scoccare della terza sirena arriva la tripla di Ricci per il +15 (61-46) che permette all’Olimpia di iniziare gli ultimi dieci minuti con un vantaggio consistente. Nel quarto periodo si accende anche Mitrou-Long, che porta Milano sul +20 facendo accendere di entusiasmo il Forum. Gli ultimi minuti diventano ben presto pura accademia, con Melli e compagni che gestiscono tra gli applausi del pubblico.