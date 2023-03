Pagelle Napoli-Lazio 0-1, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Napoli-Lazio 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Maradona biancocelesti molto accorti ma per primi vicino al gol, poi sale in cattedra la squadra azzurra e prova in tutti i modi a sbloccarla, ma finisce per subire il gol di Vecino che la sblocca nel finale e costringe al ko la capolista. Di seguito ecco le pagelle di Napoli-Lazio.

GLI HIGHLIGHTS

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Kim 6.5, Olivera 6 (48’ st Zedadka sv); Anguissa 6 (26’ st Elmas 6), Lobotka 6 (37’ st Ndombelé sv), Zielinski 6.5 (37’ st Simeone sv); Lozano 5.5 (26’ st Politano 6), Osimhen 5.5, Kvaratskhelia 5.5.

In panchina: Marfella, Gollini, Juan Jesus, Bereszynski, Ostigard, Demme, Zerbin, Gaetano.

Allenatore: Spalletti 6.

LAZIO (4-3-3): Provedel 7; Marusic 6.5, Patric 6, Romagnoli 6.5, Hysaj 6.5; Milinkovic-Savic 6.5, Vecino 7, Luis Alberto 6.5 (43’ st Cataldi sv); Felipe Anderson 6 (14’ st Pedro 6), Immobile 5.5, Zaccagni 6 (37’ st Cancellieri sv).

In panchina: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Radu, Gila, Marcos Antonio, Romero, Lazzari, Basic, Fares.

Allenatore: Sarri 6.5.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 6.

RETI: 22’ st Vecino.

NOTE: serata piovosa, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Patric, Osimhen, Elmas, Marusic. Angoli: 8-3. Recupero: 0’ pt, 5’ st.