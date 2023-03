Highlights e gol Borussia Dortmund-Lipsia 2-1, Bundesliga 2022/2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 11

Il video con highlights e gol di Borussia Dortmund-Lipsia 2-1, match valido per il 23° turno della Bundesliga 2022/2023. La sfida d’alta classifica sorride ai gialloneri, che grazie al rigore di Reus e al gol di Emre Can nel primo tempo riescono a portare a casa i tre punti allungando per almeno una notte sul Bayern Monaco. A poco serve il gol di Forsberg al 74′.

GLI HIGHLIGHTS