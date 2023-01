Highlights Germani Brescia-ratiopharm Ulm 72-85, basket Eurocup 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 16

Il video con gli highlights di Germani Brescia-ratiopharm Ulm 72-85, match valido per la dodicesima giornata del gruppo B dell’Eurocup 2022/2023. Sconfitta per i bresciani in casa, nonostante una buona partenza nella prima metà di gara primo quarto. Il miglior marcatore è Yago Dos Santos, con i suoi 18 punti, che servono per portare a casa il match per Ulm.

GLI HIGHLIGHTS