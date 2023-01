Eurocup 2022/23: serata amara per le italiane, ko sia Brescia che Trento

Due pesanti sconfitte per le squadre italiane impegnate nel mercoledì per la dodicesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Finisce ko Dolomiti Energia Trento in casa di Paris Basketball, in un match senza appello sin dall’inizio, 86-75. Non va meglio alla Germani Brescia, che viene rimontata da ratiopharm Ulm per 72-85.

La cronaca di Paris-Trento

Una gara che inizia subito in salita per Trento, finendo peggio. On fire Wallace nelle prime battute, con Paris che si mette sul +5 da subito. Passa il tempo, scorre il cronometro, e la distanza si allunga. Il primo quarto si chiude infatti sul 27-16. Parte bene Trento nel secondo quarto, ma la sua rimonta si blocca subito, ancora con i padroni di casa grandi protagonisti: 34-35, ma nel finale i francesi allungano di nuovo: 40-36 ed intervallo.

Non rientra in campo Trento dall’intervallo, arrivando dopo poche battute già sul +10, 51-41. Superata la metà, aumenta ancora il divario, toccando picchi di +13, che aumentarà nel quarto quarto. Ultima frazione che inizia però sul 64-51. Non c’è più Trento però nella metà di frazione, addirittura +18 sul 78-60. Salva la faccia nel finale la squadra italiana, chiudendo il match con il risultato di 86-75.

La cronaca di Brescia-Ulm

Partenza lanciata di Brescia, che si mette subito sull’11-3. Non ci stanno gli ospiti, che nel finale di frazione mettono a distanza minima: 13-12, 14-13, solo un punto di distanza fino alla fine, quando Brescia chiude sul 18-15. Secondo quarto che sorride ai padroni di casa, mettendosi anche sul +9 con 36-27. Gli ultimi secondi però, sono tutti di Ulm: si va all’intervallo infatti sul risultato di 39-36.

Continua Ulm la sua cavalcata, che conclude il suo terzo quarto per la prima volta in vantaggio, ribaltando la gara. L’ultimo quarto inizia infatti sul 55-58. Stacca la spina la squadra di casa nell’ultima frazione, che non solo non riesce a recuperare, ma perde pesantemente terreno nei minuti finali. Risultato finale 72-85.