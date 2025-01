Si apre con una sconfitta il 2025 della Dolomiti Energia Trento, che nel tredicesimo turno dell’Eurocup 2024/2025 cade tra le mura amiche sotto i colpi del Bahcesehir Koleji. I turchi si sono imposti con il punteggio di 73-69 al termine di una partita dominata nel primo tempo, ma che i padroni di casa avevano recuperato nella ripresa. Alla fine però la squadra di Istanbul ha dimostrato la sua superiorità trovando l’undicesima vittoria nella competizione, che li vede sempre più primi in classifica. Ai bianconeri, ottavi in graduatoria, servirebbe invece un miracolo per accedere ai play-off, dal momento che la sesta classificata dista sei punti.

I migliori realizzatori in casa Bahcesehir sono due vecchie conoscenze della Serie A italiana come l’ex Brescia Tai Odiase e l’ex Virtus Bologna Jaleen Smith, entrambi a quota 15 punti. A Trento non bastano i soliti tre violini: Jordan Ford chiude con 19 punti, Anthony Lamb a quota 15 e Myles Cale ne aggiunge 12.

La cronaca di Trento-Bahcesehir

Partono forti i turchi, che dopo due minuti di partita sono già avanti 11-2 con l’ex Virtus Bologna Jaleen Smith come mattatore grazie a due triple messe a bersaglio. I padroni di casa fanno grossa fatica a livello offensivo e non entrano nemmeno i tiri costruiti bene, mentre dall’altra parte il Bahcesehir vede una vasca da bagno al posto del canestro e segna praticamente tutto e vola sul 20-4.

Trento alza il volume della difesa e riesce lentamente a ricucire lo strappo grazie ad un parziale di 10-0, con cui rientra fino al -6 (20-14). A fine primo quarto il tabellone recita 24-14, ma Trento riesce a reagire nel secondo quarto e grazie a Cale e Ford ritorna in singola cifra di svantaggio, fino a chiudere il primo tempo sotto 38-31 ma comunque in partita.

Nella ripresa esce dagli spogliatoi una Trento risvegliata da coach Galbiati: Lamb, Niagn e Ford confezionano un parziale di 13-2 con cui la Dolomiti Energia mette la testa avanti per la prima volta nella partita (48-45). I padroni di casa riescono a mantenere il vantaggio e alla sirena del terzo quarto il tabellone dice 56-52.

Ford si prende sulle spalle Trento nell’ultima frazione, ma Bahcesehir risponde colpo su colpo e ricuce lo svantaggio. Mawugbe regala il +3 ai bianconeri sul 69-66 a 2’42” dalla sirena, ma sarà l’ultimo canestro per i trentini: i turchi infatti difendono forte e nella metà campo offensiva trovano un paio di soluzioni efficaci con Odiase e Smithe tornano sopra. In lunetta Hazer è freddo e la sfida si chiude 73-69 in favore del Bahcesehir Koleji.

Gli altri risultati della serata di Eurocup:

Sono quattro in totale le gare di serata in Eurocup, e oltre a Trento sono scese in campo nel gruppo A anche i lituani del BC Wolves e lo Juventut Badalona. A spuntarla sono i padroni di casa, che dopo tre quarti sul filo dell’equilibrio danno la stoccata definitiva grazie al 25-16 nel quarto periodo e trionfano per 91-80. Ben sei giocatori in doppia cifra in casa lituana, con Kristupas Zemaitis come top scorer a quota 17 punti (7/8 dal campo) seguito da Anthony Cowan con 15 punti e nove assist; agli spagnoli non bastano i 18 punti in 13′ del veterano croato Ante Tomic.

Nel gruppo B invece comoda vittoria del Cluj Napoca: i romeni hanno schiantato tra le mura amiche gli Hamburg Towers con il netto punteggio di 104-83, al termine di un match condotto dall’inizio alla fine. Il migliore è l’ex Chicago Bulls e Reyer Venezia Adam Mokoka con 19 punti, seguito da un altro ex orogranata come Gediminas Orelik a quota 18. Per i tedeschi il top scorer è il lungo sudsudanese Kur Kuath con 14 punti.

Più equilibrata invece la sfida tra Turk Telekom e Bourg, vinta dai padroni di casa per 98-89. Decisivo un parziale di 18-6 dei turchi a pochi minuti dalla sirena finale, propiziato dalle triple di Brown e Tunca, che ha permesso di chiudere la gara anche grazie alla freddezza in lunetta. Mvp dell’incontro è proprio l’ex Nba Anthony Brown con 32 punti (8/9 da tre), mentre Olivier Hanlan ne aggiunge 23. In casa francese non sono sufficienti i 18 punti di Xavier Castaneda. In classifica il Turk Telekom si conferma come terza forza dietro a Valencia e Hapoel Gerusalemme.