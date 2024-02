Basket, Eurocup 2023/24: Reyer Venezia corsara ad Amburgo, successo 90-83

Nella gara d’apertura del 18esimo e ultimo turno di Eurocup, la Reyer Venezia trova il successo per 90-83 in casa di Amburgo. Dopo un primo quarto piuttosto equilibrato la formazione lagunare allunga sul +11 all’intervallo grazie soprattutto a Spissu e Janelidze, che trova i suoi primi punti con la maglia orogranata. I padroni di casa rientrano e mettono la freccia nella ripresa grazie ad un terzo quarto vinto 28-15, ma è un fuoco di paglia. La Reyer infatti infila un 13-2 di parziale in apertura di quarto quarto, con Amburgo che non trova il fondo della retina per oltre 4′ e capitola. È ancora Spissu a dare il colpo di grazie per Venezia, che chiude 90-83 vincendo la sua ottava partita nella competizione.

Si tratta però di una vittoria inutile perché la formazione di Spahija non potrà raggiungere i playoff ed è già eliminata, al pari degli avversari odierni. Top scorer dell’incontro Spissu con 25 punti, seguito da Tessitori con 15 e Tucker con 10. Ad Amburgo non bastano i 22 di Christmas, ma in doppia cifra ci vanno anche Dziewa a quota 15 punti e Hughes e Hinrichs con 11 a testa.