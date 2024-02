Sanremo 2024, a che ora canta Annalisa? Orario preciso e come vederla in tv

A che ora canta Annalisa? Ecco l’orario preciso e come vedere in tv l’esibizione della cantante in occasione della prima puntata del Festival di Sanremo 2024. Cresce l’attesa per ascoltare per la prima volta la nuova canzone dell’artista che ha fatto ballare tutta Italia negli ultimi tempi, prima con ‘Bellissima’ e poi con ‘Mon Amour’. Il palco sarà ovviamente l’Ariston di Sanremo e Annalisa sarà l’ottava artista a calcarlo. Come previsto dalla scaletta, la cantante ligure si esibirà per ottava, dopo i Negramaro. Per non perdersi la canzone di Annalisa, bisognerà dunque sintonizzarsi su Rai Uno, o in alternativa su Rai Play: l’orario preciso in cui canterà è intorno alle 22.10.